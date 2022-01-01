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7/24 Dinle Nazan Yeşiltan

Nazan Yeşiltan

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01

Yağma Yok

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Küçücüğüm

03

Seni Çok Seviyorum

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Yalan Diyorlar

... KAPAT
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Albümler

Küçücüğüm Nazan Yeşiltan

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