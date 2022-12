Nazım Hikmet

Yarısı burdaysa kalbimin Yarısı Çin'dedir, doktor Sarınehre doğru akan Ordunun içindedir *** Sonra, her şafak vakti, doktor Her şafak vakti kalbim Yunanistan'da kurşuna diziliyor Sonra, bizim burda mahkûmlar uykuya varıp revirden el ayak çekilince Kalbim Çamlıca'da harap bir konaktadır *** Her gece, doktor Sonra, şu on yıldan bu yana Benim fakir milletime ikrâm edebildiğim Bir tek elmam var elimde, doktor Bir kırmızı elma Kalbim ** Ne arteryo skleroz, ne nikotin, ne hapis Işte bu yüzden, doktorcuğum, bu yüzden Bende bu Angina Pektoris *** Bakıyorum geceye demirlerden Ve iman tahtamın üstündeki baskıya rağmen Kalbim en uzak yıldızla birlikte çarpıyor