Angina Pektoris Şarkı Sözleri
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Nazım Hikmet
Angina Pektoris
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Yarısı burdaysa kalbimin
Yarısı Çin'dedir, doktor
Sarınehre doğru akan
Ordunun içindedir
***
Sonra, her şafak vakti, doktor
Her şafak vakti kalbim
Yunanistan'da kurşuna diziliyor
Sonra, bizim burda mahkûmlar uykuya varıp revirden el ayak çekilince
Kalbim Çamlıca'da harap bir konaktadır
***
Her gece, doktor
Sonra, şu on yıldan bu yana
Benim fakir milletime ikrâm edebildiğim
Bir tek elmam var elimde, doktor
Bir kırmızı elma
Kalbim
**
Ne arteryo skleroz, ne nikotin, ne hapis
Işte bu yüzden, doktorcuğum, bu yüzden
Bende bu Angina Pektoris
***
Bakıyorum geceye demirlerden
Ve iman tahtamın üstündeki baskıya rağmen
Kalbim en uzak yıldızla birlikte çarpıyor