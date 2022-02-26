Nazım Hikmet

Denizde bir bulutun öldürdüğü Japon balıkçısı genç bir adamdı Dostlarından dinledim bu türküyü Pasifik'te sapsarı bir akşamdı *** Balık tuttuk yiyen ölür Elimize değen ölür Bu gemi bir kara tabut Lumbarından giren ölür *** Balık tuttuk yiyen ölür Birden değil, ağır ağır Etleri çürür, dağılır Balık tuttuk yiyen ölür *** Elimize değen ölür Tuzla, güneşle yıkanan Bu vefalı, bu çalışkan Elimize değen ölür *** Birden değil, ağır ağır Etleri çürür, dağılır Elimize değen ölür *** Badem gözlüm, beni unut Bu gemi bir kara tabut Lumbarından giren ölür Üstümüzden geçti bulut *** Badem gözlüm beni unut Boynuma sarılma, gülüm Benden sana geçer ölüm Badem gözlüm beni unut *** Bu gemi bir kara tabut Badem gözlüm beni unut Çürük yumurtadan çürük Benden yapacağın çocuk *** Bu gemi bir kara tabut Bu deniz bir ölü deniz İnsanlar ey, nerdesiniz? Nerdesiniz?