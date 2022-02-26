Nazım Hikmet

Uyumak şimdi Uyanmak yüz yıl sonra sevgilim Hayır Kendi asrım korkutmuyor beni *** Ben kaçak değilim Asrım sefil Asrım yüz kızartıcı Asrım cesur büyük ve kahraman *** Dünyaya erken geldim diye kahretmedim hiçbir zaman Ben yirminci asırlıyım Ve bununla övünüyorum *** Bana yeter Yirminci asırda olduğum safta olmak Bizim tarafta olmak Ve dövüşmek yeni bir âlem için *** Yüz yıl sonra, sevgilim Hayır, her şeyden evvel ve her şeye rağmen daha evvel Ve ölen ve doğan Ve son gülenleri güzel gelecek olan yirminci asır *** Benim şafak çığlıklarıyla sabaha eren müthiş gecem Senin gözlerin gibi Hatçem Güneşli olacaktır