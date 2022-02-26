Yirminci Asra Dair Şarkı Sözleri
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Nazım Hikmet
Yirminci Asra Dair
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Uyumak şimdi
Uyanmak yüz yıl sonra sevgilim
Hayır
Kendi asrım korkutmuyor beni
***
Ben kaçak değilim
Asrım sefil
Asrım yüz kızartıcı
Asrım cesur büyük ve kahraman
***
Dünyaya erken geldim diye kahretmedim hiçbir zaman
Ben yirminci asırlıyım
Ve bununla övünüyorum
***
Bana yeter
Yirminci asırda olduğum safta olmak
Bizim tarafta olmak
Ve dövüşmek yeni bir âlem için
***
Yüz yıl sonra, sevgilim
Hayır, her şeyden evvel ve her şeye rağmen daha evvel
Ve ölen ve doğan
Ve son gülenleri güzel gelecek olan yirminci asır
***
Benim şafak çığlıklarıyla sabaha eren müthiş gecem
Senin gözlerin gibi Hatçem
Güneşli olacaktır