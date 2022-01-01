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Nazire Yağız
Nazire Yağız
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01
Dönülmez Akşamın Ufkundayız
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Y.Kemal Beyatlı
Besteci:
Münir Nurettin Selçuk
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02
Kara Bulutları Kaldır
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Gökalp Arkın
Besteci:
Sadettin Kaynak
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03
Dediler Zamanla Hep
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İlter Yeşilay
Besteci:
Bilge Özgen
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04
Sevgi Dolu Şu Gönlüm
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ayten Baykal
Besteci:
Bilge Özgen
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05
Bir Garip Aşığım Ben
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Söz yazarı:
Alaattin Şensoy
Besteci:
Alaattin Yavaşça
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