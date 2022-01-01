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Nazlı Arman
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01
Beni Kahreder
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Söz yazarı:
Gönül Şen
Besteci:
Ufuk Doğan
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02
Oyuncak Oldum
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kerem Özdemir
Besteci:
Kerem Özdemir
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03
Aldanış
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
A.Selçuk İlkan
Besteci:
Nazlı Arman
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04
Gücendim
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Keriem Özdemir
Besteci:
Kerem Özdemir
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05
Sevmeli Yar
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kerem Özdemir
Besteci:
Kerem Özdemir
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Oyuncak Oldum
Nazlı Arman
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