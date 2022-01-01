×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Nazlı Öksüz

Nazlı Öksüz

Takip Et

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Paylaş Daha Fazla
01

Allı Turnam

02

Değmem Benim

03

Kırmızı Gül

04

Ben sana yandım

05

Hey Onbeşli

... KAPAT
**
Daha Fazla

Albümler

Bu Toprağın Türküleri Nazlı Öksüz

THM Unutulmayan Ezgiler Nazlı Öksüz

Türk Halk Müziğinde Unutulmayanlar Nazlı Öksüz

Yaralı Ceylan Nazlı Öksüz

Yare Gidem Nazlı Öksüz

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı