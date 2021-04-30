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7/24 Dinle Nebi Yaşar

Nebi Yaşar

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01

Haşr Suresi 18-24 (18. ila 24. ayetler)

Nebi Yaşar 09:31
02

Fussilet Suresi 30-36 (30. ila 36. ayetler)

Nebi Yaşar 09:36
03

Nisâ Suresi 163-169 (163. ila 169. ayetler)

Nebi Yaşar 10:27
04

Nisâ Suresi 75-76 (75. ila 76. ayetler)

Nebi Yaşar 04:33
05

Mü'min Suresi 60-68 (60. ila 68. ayetler)

Nebi Yaşar 12:47

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