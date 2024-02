Necla Akben

Bir Daracık Pencere El Vurmayın İncire Zalım Baban Duyarsa (Kız) Bizi Vurur Zencire ** Aman Aman Aman Aman Öldürdün Beni Aman Yandırdın Beni Aman Mahvettin Beni Aman Aman ** Elim Deydi Eline Mail Oldum Diline Dünyayı Ben Değişmem (Oy) Saçının Bir Teline ** Aman Aman Aman Aman Öldürdün Beni Aman Yandırdın Beni Aman Mahvettin Beni Aman Aman ** Her Ayın Her Gününden Her Yılın Her Ayından Günde Bir Kerpiç Düşer (Oy) Gönlümün Sarayından ** Aman Aman Aman Aman Öldürdün Beni Aman Yandırdın Beni Aman Mahvettin Beni Aman Aman ** Keman Mıdır Yay Mıdır Güneş Midir Ay Mıdır Zülfüne Bend Olmuşum (Oy) Ayrılmak Kolay Mıdır ** Aman Aman Aman Aman Öldürdün Beni Aman Yandırdın Beni Aman Mahvettin Beni Aman Aman