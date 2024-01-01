Necla Akben

Bir gün mutlak öleceğim Türkülerle gömün beni Bir gün mutlak öleceğim Türkülerle gömün beni *** Size veda edeceğim Türkülerle gömün beni Size veda edeceğim Türkülerle gömün beni *** Sazımı asın duvara Yalnız kalsın bahtı kara Vasiyetim tüm dostlara Türkülerle gömün beni *** Sazımı asın duvara Yalnız kalsın bahtı kara Vasiyetim tüm dostlara Türkülerle gömün beni *** Muradımı almamışım Hep ağlayıp gülmemişim Muradımı almamışım Hep ağlayıp gülmemişim *** Ağlamasın dostum eşim Türkülerle gömün beni Ağlamasın dostum eşim Türkülerle gömün beni *** Derdi yoklar diye diye Niye doğdum bilmem niye Götürün doğduğum köye Türkülerle gömün beni *** Derdi yoklar diye diye Niye doğdum bilmem niye Götürün doğduğum köye Türkülerle gömün beni