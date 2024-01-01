Güler Duman '94 Şarkı Sözleri
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Necla Akben
Güler Duman '94
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Yol Üstüne Bir Gül Diktim
Biter Garipçe Garipçe
Dalına Da Bir Kuş Konmuş
Öter Garipçe Garipçe
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Geçip Gitti Gençlik Cağı
Duman Almış Karşı Dağı
Gözümde Baba Ocağı
Tüter Garipçe Garipçe
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Gel Gülabim Yor Bu Düşü
Yaşın Buldu Otuz Beşi
Ömür Bir Akşam Güneşi
Batar Garipçe Garipçe
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Bir gün mutlak öleceğim
Türkülerle gömün beni
Bir gün mutlak öleceğim
Türkülerle gömün beni
***
Size veda edeceğim
Türkülerle gömün beni
Size veda edeceğim
Türkülerle gömün beni
***
Sazımı asın duvara
Yalnız kalsın bahtı kara
Vasiyetim tüm dostlara
Türkülerle gömün beni
***
Sazımı asın duvara
Yalnız kalsın bahtı kara
Vasiyetim tüm dostlara
Türkülerle gömün beni
***
Muradımı almamışım
Hep ağlayıp gülmemişim
Muradımı almamışım
Hep ağlayıp gülmemişim
***
Ağlamasın dostum eşim
Türkülerle gömün beni
Ağlamasın dostum eşim
Türkülerle gömün beni
***
Derdi yoklar diye diye
Niye doğdum bilmem niye
Götürün doğduğum köye
Türkülerle gömün beni
***
Derdi yoklar diye diye
Niye doğdum bilmem niye
Götürün doğduğum köye
Türkülerle gömün beni
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