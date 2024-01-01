Necla Akben

Gide Gide Gide gide bir Söğüde dayandım dayandım, o Söğüdün Allarına boyandım Gelin boyandım O Söğüdün Allarına boyandım Gelin boyandım ** Ben o Yare Dağlar kadar güvendim güvendim, güvendiğim Dağlar Elime geldi Elime geldi Güvendiğim Dağlar Elime geldi Elime geldi ** Ölem ben ölem ben, kurban olam Ağzındaki Dile ben Gelin Dile ben (x2) ** Yüce Dağlar size var mı zararım zararım, Yar yitirdim Uğrun Uğrun ararım Gelin ararım Yar yitirdim Uğrun Uğrun ararım Gelin ararım ** Ben o Yari her Gelenden sorarım sorarım, güvendiğim Dağlar Elime geldi Elime geldi Güvendiğim Dağlar Elime geldi Elime geldi * Ölem ben ölem ben, kurban olam Ağzındaki Dile ben Gelin Dile ben **

Bir Daracık Bir Daracık Pencere El Vurmayın İncire Zalım Baban Duyarsa (Kız) Bizi Vurur Zencire ** Aman Aman Aman Aman Öldürdün Beni Aman Yandırdın Beni Aman Mahvettin Beni Aman Aman ** Elim Deydi Eline Mail Oldum Diline Dünyayı Ben Değişmem (Oy) Saçının Bir Teline ** Aman Aman Aman Aman Öldürdün Beni Aman Yandırdın Beni Aman Mahvettin Beni Aman Aman ** Her Ayın Her Gününden Her Yılın Her Ayından Günde Bir Kerpiç Düşer (Oy) Gönlümün Sarayından ** Aman Aman Aman Aman Öldürdün Beni Aman Yandırdın Beni Aman Mahvettin Beni Aman Aman ** Keman Mıdır Yay Mıdır Güneş Midir Ay Mıdır Zülfüne Bend Olmuşum (Oy) Ayrılmak Kolay Mıdır ** Aman Aman Aman Aman Öldürdün Beni Aman Yandırdın Beni Aman Mahvettin Beni Aman Aman

Denize Dalmayınca Denize dalmayınca Aman bir balık almayınca Biz buradan kalkmayız Amman gök kandil olmayınca ** Aman aman Ali'm nerdesin Aman kaldır camın perdesin Aman benim gibi dertli misin ** Denize dalayım mı Aman bir balık alayım mı Ay battı güneş doğdu Aman daha yalvarayım mı ** Aman aman Ali'm nerdesin Amman kaldır camın perdesin Aman benim gibi dertli misin

Kiremit Bacaları Kiremit bacaları canım Geydim alacaları canım Sevmeyin gelinleri canım Darılır kocaları canım ** Bahçeyi belliyorlar canım Gülünü elliyorlar canım Bu ne şirin şehirdir canım Sevmeden söylüyorlar canım ** Kereviz bitmezindi canım Postamız gitmezindi canım Daha çok söylerindi canım Vaktimiz yetmezindi canım

Sabahtan Erkenden Sabahtan erkenden gelmiş çeşmeye (oy Gürdüm Gürcüm) İsterim testiden bir su içmeye Ahdetmiştik Gürcüm sennen kaçmaya (oy Gürdüm Gürcüm) Neden beni böyle derde düşürdün ** Vay Gürcüm Gürcüm Dur yolcum yolcum ** Pınarın başında elimi yudum (oy Gürdüm Gürcüm) Elinde bakracı geliyor Dudu'm Ölüp de almaktır benim ahdım (oy Gürdüm Gürcüm) Neden muradımı gözümde koydun ** Vay Gürcüm Gürcüm Dur yolcum yolcum ** Sabahtan erkenden kalk da bize gel (oy Gürdüm Gürcüm) Gerdana gülleri tak da bize gel Bugün bayram günü komşu kınanmaz (oy Gürdüm Gürcüm) Eline kınalar yak da bize gel ** Vay Gürcüm Gürcüm Dur yolcum yolcum

Şifa İstemem Şifa istemem balından Bırak beni bu halımdan Razıyım açan gülünden Yeter dikenin batmasın ** Gece gündüz o hizmetin Şefaatin kerametin Senin olsun hoş sohbetin Yeter huzurum gitmesin *** Taşa değmesin ayağın Lale sümbül açsın bağın İstemem metheylediğin Yeter arkamdan atmasın ** Kolay mı gerçeğe ermek Dost bağında güller dermek Orda kalsın değer vermek Yeter ucuza satmasın ** Sonu yoktur bu virdimin Dermanı yoktur derdimin Gerekmez ilaç yardımın Yeter yakamdan tutmasın ** Nesimi’yim vay başıma Kanlar karıştı yaşıma Yağın gerekmez aşıma Yeter zehirin katmasın

Su Sızıyor Su sızıyor, sızıyor Su sızıyor, sızıyor Daşların arasından Daşların arasından Eğil, bi' yol, öpeyim Eğil, eğil, öpeyim Gaşların arasından Gaşların arasından ** Derenin kenarında Derenin kenarında Galayladım kazanı Galayladım kazanı Kız ben senin uğruna Yâr ben senin uğruna Yedim Iramazan'ı Yedim Iramazan'ı Oğlan, mavilim, oğlan Sözüne de kavilim, oğlan Enişte bana, "hişt" demiş Yalan, aslanım, yalan ** Kar yağıyor, yağıyor Kar yağıyor, yağıyor Abamı giyeceğim Abamı giyeceğim Sakallıya varıp da Sakallıya varıp da Baba mı diyeceğim? Baba mı diyeceğim? Oğlan, mayilem, oğlan Sözüne de gavilem, oğlan Enişte bana, "Hişt" demiş Yalan, aslanım, yalan Oğlan, mayilem, oğlan Sözüne de gavilem, oğlan Oğlan, mayilem, oğlan Sözüne de gavilem, oğlan Oğlan, mavilem, oğlan Sözüne de gavilem, oğlan Enişte bana, "Hişt" demiş Yalan, aslanım, yalan Oğlan, mavilem, oğlan Sözüne de gavilem, oğlan Enişte bana, "Hişt" demiş Yalan, aslanım, yalan Oğlan, mavilem, oğlan Sözüne de gavilem, oğlan Enişte bana, "Hişt" demiş Yalan, aslanım, yalan Oğlan, mavilem, oğlan Sözüne de gavilem, oğlan Enişte bana, "Hişt" demiş Yalan, aslanım, yalan Oğlan, mavilem, oğlan Sözüne de gavilem, oğlan Enişte bana, "Hişt" demiş Yalan, aslanım, yalan