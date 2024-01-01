Necla Akben

Giresunun İçinde Giresun'un içinde iki sokak arası Altı kurşun attılar üç de bıçak yarası Vuruldum düştüm yere gidemedim uzağa Ne edelim Feridem düşürdüler tuzağa ** Giresun'un içinde yeşil fındık bahçası Vurdular Feridemi yere düştü bohçası Vuruldum düştüm yere gidemedim uzağa Ne edelim Feridem düşürdüler tuzağa ** Giresun'un içinde gezerim yali yali Feridemi vuranın çekilir mi vebali Vuruldum düştüm yere gidemedin uzağa Ne edelim Feridem düşürdüler tuzağa ***

Ahu Gözlüm Bir yanımda İstanbul'un zorlu yolları Bir yanımda memleketin karlı dağları Bir yanımda Kadıköy'ün deli kızları Yüreğimde hasretin var senle doldum ben her nefeste *** Az zaman var geliyorum seni almaya Hiç üzülme niyetim yok burada kalmaya Ahu gözlüm benden şüphen olmasın sakın Köylü kaldım buralarda utanç değil ha inan gururla *** Ahu gözlüm maralım senden ayrı geçmedi günler Ahu gözlüm yaralım yüreğimde soylu hüzünler Ahu gözlüm karalım aşka düşmek böyle mi dersin Ahu gözlüm bir tanem sen de benden vazgeçmezsin

Anlatmalıymış Meğer Dün gece seni gördüm yine Bembeyaz bir yağmur içinde Bir rüya değil sanki Gülüyordun gözlerime *** Her damla bir keder Gözlerimde yaş oldun Yetti bundan fazlası ölüm Gelme artık gecelerime *** O günlerden bir rüzgar eser Ümitlerin seni terk eder Senden o bakışlarını gizler Kapkaranlık bir keder *** Hayatta paylaşmaya değer Bildiğin bir sır varsa eğer Haykırıp dağlara taşlara Anlatmalıymış meğer *** Artık çıkmıyorum istiklale Sabah Fatma hanım uyandırıyor Helva ekmek çay bana onlar bakıyor Odanın hali perişan ben perişan Kimse yok işime karışan Ara sıra balkona çıkıyorum Fesleğenler kuruduğunda ocaktı Ben baharı bekliyorum Ne olduğunu bilemedim Bir umudum var hala Gözüm şişelere takılıyor Becerebilseydim ne ala Bu günlerde böyleyim ben Yas denen şiirdeyim Bir köşede gülüşün var Sırtımda kanlı bıçağın Hiç bir zaman duyamayacağın Duysan da anlayamayacağın

Çayımın Şekeri Ben yaşamaya gelmedim dedim Öyle bir bakıyorum hayata Seni tanımadan öncelerde Rest çekmiştim sevdaya *** Nasıl olcak bu işler dedim Kurt kuzuyla yan yana Bir de aşk olmaz dedim Ama sen çıkıverdin karşıma *** Dünyaya seni bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim Bu dünyaya aşkı bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim *** Çayımın şekeri gitarımın teli Yazımın sıcağı kışımın ocağı Denizimin sesi melodimin esi Hey şeyim sen *** Ana baba bacı acımın ilacı Evimin huzuru aşkımın muzuru Bilgimin kusuru sular gibi duru Her şeyimsin sen *** Bu dünyaya seni bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim Bu dünyaya aşkı bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim *** Ben yaşamaya gelmedim dedim Öyle bir bakıyorum hayata Seni tanımadan öncelerde Rest çekmiştim sevdaya *** Nasıl olcak bu işler dedim Kurt kuzuyla yan yana Bir de aşk olmaz dedim Ama sen çıkıverdin karşıma *** Bu dünyaya seni bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim Bu dünyaya aşkı bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim *** Çayımın şekeri gitarımın teli Yazımın sıcağı kışımın ocağı Denizimin sesi melodimin esi Hey şeyim sen *** Ana baba bacı acımın ilacı Evimin huzuru aşkımın muzuru Bilgimin kusuru sular gibi duru Her şeyimsin sen Bu dünyaya seni bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim Bu dünyaya aşkı bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim *** Bu dünyaya seni bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim Bu dünyaya aşkı bulmaya geldim Bu dünyaya senin olmaya geldim