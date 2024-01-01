Necla Akben

Ilvanlım Gayayı gırcı duttu İlvanlım, ilvanlım İlvanlım, amman amman Dibini burcu duttu da Al fistanlım, gaytanlım Dibini burcu duttu da Al fistanlım, gaytanlım Bizde bir yâr sevmeynen İlvanlım, ilvanlım İlvanlım, amman amman Köyü bir sancı duttu da Al fistanlım, gaytanlım Köyü bir sancı duttu da Al fistanlım, gaytanlım Guş burnuyu budarlar İlvanlım, ilvanlım İlvanlım, amman amman Işkın sürmesin deyi de Al fistanlım, gaytanlım Işkın sürmesin deyi de Al fistanlım, gaytanlım Bizi bur'dan govarlar İlvanlım, ilvanlım İlvanlım, amman amman Güzel sevmesin deyi de Al fistanlım, gaytanlım Güzel sevmesin deyi de Al fistanlım, gaytanlım Zülüf kısa yüz örtmez İlvanlım, ilvanlım İlvanlım, amman amman Sevdan serimden gitmez de Al fistanlım, gaytanlım Sevdan serimden gitmez de Al fistanlım, gaytanlım Bu gözler seni gördü İlvanlım, ilvanlım İlvanlım, amman amman Gayrısına meyletmez de Al fistanlım, gaytanlım Gayrısına meyletmez de Al fistanlım, gaytanlım

Beraber Hiç konuşmasak bile Yanımda kal yeter Elin elimde dururken, öyle Burda olduğunu bilmem her şeye değer Yalnız gibi ama, beraber... Beraber... *** Her gecenin bir sabahı Her yağmurun güneşi var Yüzünden düşen o damlalar dursun yeter Atlatırız bunu beraber. Beraber... *** Hiç dokunmasak bile Benimle kal yeter Sabah olur diner Bakarsın öyle Burda olduğunu bilmem her şeye değer Sonsuza kadar, beraber... *** Beraber... Beraber... Beraber... Beraber...

Bi Dans Etsek Sende değil sorun bende dedi Olmaz unut bizi Bi dur desem, bi dans etsek İnan olsun döner geriye *** Aman Gitme kal kollarımda Aman Bi dans etsek her şey tamam *** Gece çöker, güneş üstümüze doğmaz Uyan hadi Gitti gelmez mi bilinmez Ama bi dans etsek belki döner geri *** Aman Gitme kal kollarımda Aman Bi dans etsek her şey tamam *** Bi dans etsek Döner geri Dönsün geri *** Bi dans etsek Söyleyin ona Dönsün geri

Camdan Hikayeler Bir haber gönder apansız Rüya olsun ben razıyım Dünya hali gelir geçer Elimizde camdan hikayeler *** Benim derdime çare bulunmaz İçim ağlar da görünmez Bir defa görün Rüyamdan asla uyanmasam *** Zaman geçmez yaram ağır Ruhuma yol ver kalsın çamur Dünya hali gelir geçer Elimizde camdan hikayeler *** Benim derdime çare bulunmaz İçim ağlar da görünmez Bir defa görün Rüyamdan asla uyanmasam

Oynayalım Kaldır kolları oynayalım *** Oynayalım *** Ne yollardan geçtim Pek içtim, çok düştüm Öyle geceler var ki Anım yok, beynim boş Senle tanışana dek Kendimden bihaberdim Kaldır kolları gel Hazırsan oynayalım *** Of, vur patlasın çal oyansın Of, gelmeyenler utansın Of, vur patlasın çal oyansın Of, kaldır kolları oynayalım *** Gel Gel *** Ne yârdan geçerim Ne serden edemem Öyle geceler beni Savurdu yerlere Seni tanıyana dek Kendimi bilmemişim Kaldır kolları gel Hazırsan oynayalım *** Of, vur patlasın çal oyansın Of, gelmeyenler utansın Of, vur patlasın çal oyansın Of, kaldır kolları oynayalım *** Gel Gel *** Ne yıllar tükettim Ner'deyim bilemedim Sanki geceler ateş Bense pervaneydim Senle tanışana dek Kendimden bihaberdim Kaldır kolları gel Oynayalım *** Of, vur patlasın çal oyansın Of, gelmeyenler utansın Of, vur patlasın çal oyansın Of, kaldır kolları oynayalım *** Gel Oynayalım Gel Oynayalım

Salla Beni Güzel Gel, tamam, hazırım nasıl istersen Gel, yarım senin hadi halledelim Aramız güzel, başımız dönsün Gideni kısalım, gelen bize yeter *** Aklım başım söyler ille Senin yanın, başka bilmez Ömür geçer, ruhum baki O da senin olsun güzel *** Salla beni güzel Uçur da kendime geleyim Yorma beni güzel Kapında köleyim *** Salla beni güzel Uçur da kendime geleyim Yorma beni güzel Kapında köleyim *** Öl de öleyim *** Of çeker gönül sol tarafımdan Çok yanar içim hadi halledelim Sakin, sessiz başımız dönsün Olacak olur yenisi gelsin *** Aklım başım söyler ille Senin adın, başka bilmez Ömür geçer, ruhum baki O da senin olsun güzel *** Salla beni güzel Uçur da kendime geleyim Yorma beni güzel Kapında köleyim *** Kapında köleyim Öl de öleyim *** Salla beni güzel Uçur da kendime geleyim Yorma beni güzel Kapında köleyim *** Salla beni güzel Uçur da kendime geleyim Yorma beni güzel Kapında köleyim *** Kapında köleyim Öl de öleyim

Sude Day dahi ya hum Nurunda nurunda nurunda nurunda Hiya hiya *** Ha bu ya da feste sebaha Ha bu ya da feste sebaha Dasdisdos Sude sude su Sude sude su *** Day dahi ya hum Nurunda nurunda nurunda nurunda Hiya hiya *** Gele gele gel gel Gele gele gele gele Gele gele gel kız gel *** Ha bu ya da feste sebaha Ha bu ya da feste sebaha Dasdisdos Sude sude su Sude sude su