Necla Akben

-
Gayayı gırcı duttu
İlvanlım, ilvanlım
İlvanlım, amman amman
Dibini burcu duttu da
Al fistanlım, gaytanlım
Dibini burcu duttu da
Al fistanlım, gaytanlım
Bizde bir yâr sevmeynen
İlvanlım, ilvanlım
İlvanlım, amman amman
Köyü bir sancı duttu da
Al fistanlım, gaytanlım
Köyü bir sancı duttu da
Al fistanlım, gaytanlım
Guş burnuyu budarlar
İlvanlım, ilvanlım
İlvanlım, amman amman
Işkın sürmesin deyi de
Al fistanlım, gaytanlım
Işkın sürmesin deyi de
Al fistanlım, gaytanlım
Bizi bur'dan govarlar
İlvanlım, ilvanlım
İlvanlım, amman amman
Güzel sevmesin deyi de
Al fistanlım, gaytanlım
Güzel sevmesin deyi de
Al fistanlım, gaytanlım
Zülüf kısa yüz örtmez
İlvanlım, ilvanlım
İlvanlım, amman amman
Sevdan serimden gitmez de
Al fistanlım, gaytanlım
Sevdan serimden gitmez de
Al fistanlım, gaytanlım
Bu gözler seni gördü
İlvanlım, ilvanlım
İlvanlım, amman amman
Gayrısına meyletmez de
Al fistanlım, gaytanlım
Gayrısına meyletmez de
Al fistanlım, gaytanlım
-
Hiç konuşmasak bile
Yanımda kal yeter
Elin elimde dururken, öyle
Burda olduğunu bilmem her şeye değer
Yalnız gibi ama, beraber...
Beraber...
***
Her gecenin bir sabahı
Her yağmurun güneşi var
Yüzünden düşen o damlalar dursun yeter
Atlatırız bunu beraber.
Beraber...
***
Hiç dokunmasak bile
Benimle kal yeter
Sabah olur diner
Bakarsın öyle
Burda olduğunu bilmem her şeye değer
Sonsuza kadar, beraber...
***
Beraber...
Beraber...
Beraber...
Beraber...
-
Sende değil sorun bende dedi
Olmaz unut bizi
Bi dur desem, bi dans etsek
İnan olsun döner geriye
***
Aman
Gitme kal kollarımda
Aman
Bi dans etsek her şey tamam
***
Gece çöker, güneş üstümüze doğmaz
Uyan hadi
Gitti gelmez mi bilinmez
Ama bi dans etsek belki döner geri
***
Aman
Gitme kal kollarımda
Aman
Bi dans etsek her şey tamam
***
Bi dans etsek
Döner geri
Dönsün geri
***
Bi dans etsek
Söyleyin ona
Dönsün geri
-
Bir haber gönder apansız
Rüya olsun ben razıyım
Dünya hali gelir geçer
Elimizde camdan hikayeler
***
Benim derdime çare bulunmaz
İçim ağlar da görünmez
Bir defa görün
Rüyamdan asla uyanmasam
***
Zaman geçmez yaram ağır
Ruhuma yol ver kalsın çamur
Dünya hali gelir geçer
Elimizde camdan hikayeler
***
Benim derdime çare bulunmaz
İçim ağlar da görünmez
Bir defa görün
Rüyamdan asla uyanmasam
-
-
Kaldır kolları oynayalım
***
Oynayalım
***
Ne yollardan geçtim
Pek içtim, çok düştüm
Öyle geceler var ki
Anım yok, beynim boş
Senle tanışana dek
Kendimden bihaberdim
Kaldır kolları gel
Hazırsan oynayalım
***
Of, vur patlasın çal oyansın
Of, gelmeyenler utansın
Of, vur patlasın çal oyansın
Of, kaldır kolları oynayalım
***
Gel
Gel
***
Ne yârdan geçerim
Ne serden edemem
Öyle geceler beni
Savurdu yerlere
Seni tanıyana dek
Kendimi bilmemişim
Kaldır kolları gel
Hazırsan oynayalım
***
Of, vur patlasın çal oyansın
Of, gelmeyenler utansın
Of, vur patlasın çal oyansın
Of, kaldır kolları oynayalım
***
Gel
Gel
***
Ne yıllar tükettim
Ner'deyim bilemedim
Sanki geceler ateş
Bense pervaneydim
Senle tanışana dek
Kendimden bihaberdim
Kaldır kolları gel
Oynayalım
***
Of, vur patlasın çal oyansın
Of, gelmeyenler utansın
Of, vur patlasın çal oyansın
Of, kaldır kolları oynayalım
***
Gel
Oynayalım
Gel
Oynayalım
-
Gel, tamam, hazırım nasıl istersen
Gel, yarım senin hadi halledelim
Aramız güzel, başımız dönsün
Gideni kısalım, gelen bize yeter
***
Aklım başım söyler ille
Senin yanın, başka bilmez
Ömür geçer, ruhum baki
O da senin olsun güzel
***
Salla beni güzel
Uçur da kendime geleyim
Yorma beni güzel
Kapında köleyim
***
Salla beni güzel
Uçur da kendime geleyim
Yorma beni güzel
Kapında köleyim
***
Öl de öleyim
***
Of çeker gönül sol tarafımdan
Çok yanar içim hadi halledelim
Sakin, sessiz başımız dönsün
Olacak olur yenisi gelsin
***
Aklım başım söyler ille
Senin adın, başka bilmez
Ömür geçer, ruhum baki
O da senin olsun güzel
***
Salla beni güzel
Uçur da kendime geleyim
Yorma beni güzel
Kapında köleyim
***
Kapında köleyim
Öl de öleyim
***
Salla beni güzel
Uçur da kendime geleyim
Yorma beni güzel
Kapında köleyim
***
Salla beni güzel
Uçur da kendime geleyim
Yorma beni güzel
Kapında köleyim
***
Kapında köleyim
Öl de öleyim
-
-
Day dahi ya hum
Nurunda nurunda nurunda nurunda
Hiya hiya
***
Ha bu ya da feste sebaha
Ha bu ya da feste sebaha
Dasdisdos
Sude sude su
Sude sude su
***
Day dahi ya hum
Nurunda nurunda nurunda nurunda
Hiya hiya
***
Gele gele gel gel
Gele gele gele gele
Gele gele gel kız gel
***
Ha bu ya da feste sebaha
Ha bu ya da feste sebaha
Dasdisdos
Sude sude su
Sude sude su
-
Yangın var!
***
Delirdiysem bu senin suçun.
Güzelsin ama bu kadar olur.
Burdan canlı çıkarsak,
Misafir ol gel bana, buyur.
***
Oo... Buraya bir ses ver. (HEY!)
Oo... Kendini de gönder. (HEY!)
Oo... Bi belini sarsam. (HEY!)
Oo... Yangın var. (HEY!)
***
Sen istedin. Eden bulur
Peşindeyim. Yok bunun sonu.
Yangın yeri kalbim ağlar.
Hadi teselli ver gel bana, buyur.
***
(Off, Tamam, Sakin, Şimdi, Yansın)
Oo... Buraya bir ses ver. (HEY!)
Oo... Kendini de gönder. (HEY!)
Oo... Bi belini sarsam. (HEY!)
Oo... Yangın var. (HEY!)
***
HEY!
***
Akar, akar su yolunu bulur.
Aşk meşk işi dipsiz kuyu.
Sonu güzel biten masal olsun.
Hadi misafir ol gel bana, buyur.
***
(Off, Tamam, Sakin, Şimdi, Yansın)
Oo... Buraya bir ses ver. (HEY!)
Oo... Kendini de gönder. (HEY!)
Oo... Bi belini sarsam. (HEY!)
***
Oo... Yangın var. (HEY!)
Oo... Buraya bir ses ver.
Oo... Kendini de gönder.
Oo... Bi belini sarsam.
Oo... Yangın var.
***
Yangın var. (HEY!)
(Yangın var.)
Yangın var.