Vur Davulcu Şarkı Sözleri
Necla Akben Vur Davulcu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Necla Akben Vur Davulcu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Vur Davulcu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Oy benum sevduceğum, oy
Olur mi böyle keder
Oy benum sevduceğum, oy
Olur mi böyle keder
Of, sürmene yaylası
Onbeş doktora bedel
Of, sürmene yaylası da
Onbeş doktora bedel
Of, sürmene yaylası
Onbeş doktora bedel
Of, sürmene yaylası da
Onbeş doktora bedel
Trabzonun feneri oy
İki defa döneyi
Trabzonun feneri oy
İki defa döneyi
Geldi ordi vapuri
Limana mi gideyi
Geldi ordi vapuri oy
İstanbul'a gideyi
Geldi ordi vapuri
Limana mi gideyi
Geldi ordi vapuri oy
İstanbul'a gideyi
Araklidan Yomradan oy
Gel gidelum pazara
Araklidan Yomradan oy
Gel gidelum pazara
Ben pazar da duramam
Beni Rizede ara
Ben pazar da duramam oy
Beni Rizede ara
Ben pazar da duramam
Beni Rizede ara
Ben pazar da duramam oy
İstanbullarda ara
Trabzon boyük şeher oy
Doyamadum tadına
Trabzon boyük şeher oy
Doyamadum tadına
Uzaktan sevmek olmaz
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz oy
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz oy
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz oy
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz
Gel yakına, yakına
Uzaktan sevmek olmaz oy
Gel yakına, yakına
-
-
Al Beni Götür Beni Sılama
Gurbetin tadı kaçtı
Al beni götür beni
Sinemde yara açtı
Al beni götür beni
**
Al beni al beni al beni götür götür beni
Al beni götür beni sılama yetir beni
**
Ben nerde köyüm nerde
Sağlamdım düştüm derde
Ölürsem koyma burda
Al beni götür beni
**
Al beni al beni al beni götür götür beni
Al beni götür beni sılama yetir beni
**
Şahballı derde yanam
Ah çeker Kezibanım
Yol bekler garip anam
Al beni götür beni
**
Al beni al beni al beni götür götür beni
Al beni götür beni sılama yetir beni
**
-
Men aşıgem zire sen
Zeferansan ziresen
O güne gurban olum
Sen gapıdan giresen
Goy gülüm gelsin ay nene
Goy yarım gelsin ay nene
Gapıda duran oğlana
Bir rehmin gelsin nene
Garabağın düzü var
Düzlerinde guzu var
İki könül bir olsa
Kimin ona sözü var
Goy gülüm gelsin ay nene
Goy yarım gelsin ay nene
Gapıda duran oğlana
Bir rehmin gelsin nene
Arazam-Küre bendem
Bülbülem-güle bendem
Dindirmeyin ağlaram
Bir şirin dile bendem
Goy gülüm gelsin ay nene
Goy yarım gelsin ay nene
Gapıda duran oğlana
Bir rehmin gelsinç nene
-
-
-
Giderim Kırağınan (Lili Halili Fincanlım)
Gül Yoldum Orağınan (Lili Şanguk Şerili Güllük Perili Silfanlım)
Gül Mevsimi Tez Geçer (Lili Halili Fincanlım)
Kavuşak Sağlığınan (Lili Şanguk Şerili Güllük Perili Silfanlım)
**
Giderim Dur Diyen Yok (Lili Halili Fincanlım)
Kebab Oldum Yiyen Yok (Lili Şanguk Şerili Güllük Perili Silfanlım)
Ayrılık Gömleğini (Lili Halili Fincanlım)
Benden Başka Giyen Yok (Lili Şanguk Şerili Güllük Perili Silfanlım)
**
Giderim Gidişimdir (Lili Halili Fincanlım)
Yollarım İbrişimdir (Lili Şanguk Şerili Güllük Perili Silfanlım)
Eğil Bir Yol Göreyim (Lili Halili Fincanlım)
Belki Son Görüşümdür (Lili Şanguk Şerili Güllük Perili Silfanlım)
**
-
Hey erenler yine bozuldu bendim
Manalar dilimden ayrı duruyor
Aşkın ataşına yandıkça yandım
Dumanım külümden ayrı duruyor
**
Bağbancı hasret sümbül çiğdeme
Bir ot düştü yanar dertli sinem ey
Seher oldu bülbül gelmez bu demeyin
Dikenim gülümden ayrı duruyor
**
Bu benim derdimin yok mu ilacı
Tükenmek bilmiyor çektiğim acı
Gazel döktü şu ömrümün alacağı
Yaprağım dalımdan ayrı duruyor
**
Atlanayım dedim derde mihnete
Gayrı gönül dayanmıyor hasrete ey
Kader kısmet aldı attı gurbete
Hüdayi yerinden ayrı duruyor
**
-
-
-
Manda yuva yapmis sögüt dalina
Amman amman
Yavrusunu sinek kapmis
Gördün mü amanini yandim
**
Amanini amanini amanini yandim
Tiridine tiridine tiridine bandim
Bedavami sandim para verip aldim
Tiridine tirindine tiridine bandim
**
Of of
Sabahinan erken çifte giderken
Amman amman
Öküzüm torbadan düstü
Gördün mü amanini yandim
**
Of of
Asagidan gelir türkmen gelini
Amman amman
Selviye benzettim yarin boyunu
Amanini yandim
-
-
-
Yarim senden ayrılalı
hayli zaman oldu, gel gel
**
Bak gözümden akar yaşım
ab-ı revan oldu gel gel...
**
Böyle m'olur küsüp gitmek
seni seveni terk etmek
Haram oldu yemek, içmek
işim figan oldu gel gel....
oldu gel gel....
**
Haram oldu yemek, içmek
işim figan oldu gel gel....
oldu gel gel....
**
Kul aşık bekler varmaya
varıpta haber sormaya
yetiş namazım kılmaya
seni seven öldü gel gel..
öldü gel gel..
**
Yetiş namazım kılmaya
seni seven öldü gel gel..
öldü gel gel..
**
Yetiş namazım kılmaya
seni seven öldü gel gel..
öldü gel gel..