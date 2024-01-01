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7/24 Dinle Vur Davulcu

Vur Davulcu Şarkı Sözleri

Necla Akben Vur Davulcu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Necla Akben Vur Davulcu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Vur Davulcu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Necla Akben

Necla Akben

Vur Davulcu

  • Oy Benim Sevdiceğim

  • Al Ata Yeşil Kolan

  • Al Beni

  • Ay Nene

  • Bala Baci

  • Damlar Dalı Karanlık

  • Giderem Kirağınan

  • Hey Erenler

  • Kızılırmak

  • Potbori

  • Tiridine Bandım

  • Vur Davulcu

  • Yalan Dünya

  • Yarim Senden Ayrılalı

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