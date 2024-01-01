Necla Akben

Oy Tabip Kanadım değdi sevdaya Kanadım değdi sevdaya Kondum, kondum uçamadım Aşk şarabın doya, doya Yandım da içemedim Yandım da içemedim Oy tabip bu yarayı Sar sara bilir isen Sevda ateş bir kaledir Var vara bilir isen Var vara bilir isen İçmişim sarhoşum dünden İçmişim sarhoşum dünden Bayram ederim bugünden Aşıkların köprüsünden Döndüm de geçemedim Döndüm de geçemedim Oy tabip bu yarayı Sar sara bilir isen Sevda ateş bir kaledir Var vara bilir isen Var vara bilir isen Gel Mahsuni sine sine Gel Mahsuni sine sine Bugün bana n'oldu yine Düştüm güzeller içine Kendi kendim seçemedim Kendi kendim seçemedim Oy tabip bu yarayı Sar sara bilir isen Sevda ateş bir kaledir Var vara bilir isen Var vara bilir isen

Azerbaycan Kızıyam Men Bu Elin Gızıyam Anamdır Azerbaycan Men Onun Sinesine Süt Emip Zaman Zaman Böyüyüp Boy Atmışam Saf Suları Ganımdır Uca Dağı Vügarım Torpağı Dermanımdır Ferhat Dağda Külünkle Suretimi Gazırdı Şirin Sedagetini Tarihlere Yazırdı Garip Bir Hezerli'yem Köroğlu'nun Nigârı Nebi'ye Hacer Olup Dolanmışam Dağları Demirem Bir Deneyem Gözellik Ulduzuyam Her Elin Öz Evlâdı Azerbaycan Gızıyam Bu Torpak Gözlerime Renginden Renk Veriptir Sesime Öz Sesinden Sular Aheng Veriptir Pay Verip Ay Hüsnümü Lâleler Dodağımı Güneş Sefegleri İle Boyayır Yanagımı Ferhat Dağda Külünkle Suretimi Gazırdı Şirin Sedagetini Tarihlere Yazırdı Garip Bir Hezerli'yem Köroğlu'nun Nigârı Nebi'ye Hacer Olup Dolanmışam Dağları Demirem Bir Deneyem Gözellik Ulduzuyam Her Elin Öz Evlâdı Azerbaycan Gızıyam

Duygülar Donustu Soze Erenler Zehir Getirin, Balınan Öldürmen Beni Bağrıma Diken Batırın, Gül İlen Öldürmen Beni Hiçlik Aleminde Mestim, Varlık Sevdasını Kestim Yokluk Benim Eski Dostum, Malınan Öldürmen Beni ** Yar Diyerek Yana Yana, Can Teslim Ettim Canana En Yakınım Kıysın Bana, El İlen Öldürmen Beni Bir Aşktır Düştü Özüme, Yanarım Kendi Közüme Leyla Görünüp Gözüme, Çölünen Öldürmen Beni ** Duygular Dönüştü Söze, Yanık Seda İşler Öze Dertli Dertli Vurup Saza, Tel İlen Öldürmen Beni Hüdai’yim Daldım Gama,Saldı Beni Demden Deme Asın, Kesin, Yüzün Ama, Dil İlen Öldürmen Beni

Garipce Yol Üstüne Bir Gül Diktim Biter Garipçe Garipçe Dalına Da Bir Kuş Konmuş Öter Garipçe Garipçe ** Geçip Gitti Gençlik Cağı Duman Almış Karşı Dağı Gözümde Baba Ocağı Tüter Garipçe Garipçe ** Gel Gülabim Yor Bu Düşü Yaşın Buldu Otuz Beşi Ömür Bir Akşam Güneşi Batar Garipçe Garipçe **

Giresunun İçinde Giresun'un içinde iki sokak arası Altı kurşun attılar üç de bıçak yarası Vuruldum düştüm yere gidemedim uzağa Ne edelim Feridem düşürdüler tuzağa ** Giresun'un içinde yeşil fındık bahçası Vurdular Feridemi yere düştü bohçası Vuruldum düştüm yere gidemedim uzağa Ne edelim Feridem düşürdüler tuzağa ** Giresun'un içinde gezerim yali yali Feridemi vuranın çekilir mi vebali Vuruldum düştüm yere gidemedin uzağa Ne edelim Feridem düşürdüler tuzağa ***

Ilvanlım Gayayı gırcı duttu İlvanlım, ilvanlım İlvanlım, amman amman Dibini burcu duttu da Al fistanlım, gaytanlım Dibini burcu duttu da Al fistanlım, gaytanlım Bizde bir yâr sevmeynen İlvanlım, ilvanlım İlvanlım, amman amman Köyü bir sancı duttu da Al fistanlım, gaytanlım Köyü bir sancı duttu da Al fistanlım, gaytanlım Guş burnuyu budarlar İlvanlım, ilvanlım İlvanlım, amman amman Işkın sürmesin deyi de Al fistanlım, gaytanlım Işkın sürmesin deyi de Al fistanlım, gaytanlım Bizi bur'dan govarlar İlvanlım, ilvanlım İlvanlım, amman amman Güzel sevmesin deyi de Al fistanlım, gaytanlım Güzel sevmesin deyi de Al fistanlım, gaytanlım Zülüf kısa yüz örtmez İlvanlım, ilvanlım İlvanlım, amman amman Sevdan serimden gitmez de Al fistanlım, gaytanlım Sevdan serimden gitmez de Al fistanlım, gaytanlım Bu gözler seni gördü İlvanlım, ilvanlım İlvanlım, amman amman Gayrısına meyletmez de Al fistanlım, gaytanlım Gayrısına meyletmez de Al fistanlım, gaytanlım