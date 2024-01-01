Necla Akben

Su sızıyor, sızıyor
Su sızıyor, sızıyor
Daşların arasından
Daşların arasından
Eğil, bi' yol, öpeyim
Eğil, eğil, öpeyim
Gaşların arasından
Gaşların arasından
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Derenin kenarında
Derenin kenarında
Galayladım kazanı
Galayladım kazanı
Kız ben senin uğruna
Yâr ben senin uğruna
Yedim Iramazan'ı
Yedim Iramazan'ı
Oğlan, mavilim, oğlan
Sözüne de kavilim, oğlan
Enişte bana, "hişt" demiş
Yalan, aslanım, yalan
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Kar yağıyor, yağıyor
Kar yağıyor, yağıyor
Abamı giyeceğim
Abamı giyeceğim
Sakallıya varıp da
Sakallıya varıp da
Baba mı diyeceğim?
Baba mı diyeceğim?
Oğlan, mayilem, oğlan
Sözüne de gavilem, oğlan
Enişte bana, "Hişt" demiş
Yalan, aslanım, yalan
Oğlan, mayilem, oğlan
Sözüne de gavilem, oğlan
Oğlan, mayilem, oğlan
Sözüne de gavilem, oğlan
Oğlan, mavilem, oğlan
Sözüne de gavilem, oğlan
Enişte bana, "Hişt" demiş
Yalan, aslanım, yalan
Oğlan, mavilem, oğlan
Sözüne de gavilem, oğlan
Enişte bana, "Hişt" demiş
Yalan, aslanım, yalan
Oğlan, mavilem, oğlan
Sözüne de gavilem, oğlan
Enişte bana, "Hişt" demiş
Yalan, aslanım, yalan
Oğlan, mavilem, oğlan
Sözüne de gavilem, oğlan
Enişte bana, "Hişt" demiş
Yalan, aslanım, yalan
Oğlan, mavilem, oğlan
Sözüne de gavilem, oğlan
Enişte bana, "Hişt" demiş
Yalan, aslanım, yalan