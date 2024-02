Necla Akben

Manda yuva yapmis sögüt dalina Amman amman Yavrusunu sinek kapmis Gördün mü amanini yandim ** Amanini amanini amanini yandim Tiridine tiridine tiridine bandim Bedavami sandim para verip aldim Tiridine tirindine tiridine bandim ** Of of Sabahinan erken çifte giderken Amman amman Öküzüm torbadan düstü Gördün mü amanini yandim ** Of of Asagidan gelir türkmen gelini Amman amman Selviye benzettim yarin boyunu Amanini yandim