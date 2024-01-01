Necla Akben

-
Manda yuva yapmis sögüt dalina
Amman amman
Yavrusunu sinek kapmis
Gördün mü amanini yandim
**
Amanini amanini amanini yandim
Tiridine tiridine tiridine bandim
Bedavami sandim para verip aldim
Tiridine tirindine tiridine bandim
**
Of of
Sabahinan erken çifte giderken
Amman amman
Öküzüm torbadan düstü
Gördün mü amanini yandim
**
Of of
Asagidan gelir türkmen gelini
Amman amman
Selviye benzettim yarin boyunu
Amanini yandim
-
Öyle bir yerdeyim ki
Öyle bir yerdeyim ki
Öyle bir yerdeyim ki
Öyle bir yerdeyim ki
Bir yanım mavi yosun
Dalgalanır sularda
Bir yanım mavi yosun
Dalgalanır sularda
Dostum, dostum, güzel dostum
Bu ne beter çizgidir, bu
Bu ne çıldırtan denge
Yaprak döker bir yanımız
Bir yanımız bahar, bahçe
Dostum, dostum, güzel dostum
Bu ne beter çizgidir, bu
Bu ne çıldırtan denge
Yaprak döker bir yanımız
Bir yanımız bahar, bahçe
Öyle bir yerdeyim ki
Öyle bir yerdeyim ki
Öyle bir yerdeyim ki
Öyle bir yerdeyim ki
Bir yanım mavi yosun
Dalgalanır sularda
Bir yanım mavi yosun
Dalgalanır sularda
Dostum, dostum, güzel dostum
Bu ne beter çizgidir, bu
Bu ne çıldırtan denge
Yaprak döker bir yanımız
Bir yanımız bahar, bahçe
Dostum, dostum, güzel dostum
Bu ne beter çizgidir, bu
Bu ne çıldırtan denge
Yaprak döker bir yanımız
Bir yanımız bahar, bahçe
Dostum, dostum, güzel dostum
Bu ne beter çizgidir, bu
Bu ne çıldırtan denge
Yaprak döker bir yanımız
Bir yanımız bahar, bahçe
Dostum, dostum, güzel dostum
Bu ne beter çizgidir, bu
Bu ne çıldırtan denge
Yaprak döker bir yanımız
Bir yanımız bahar, bahçe
-
Kavuşmak özgürlükse özgürdük ikimiz de
Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya
İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik
Buluşmuştuk bir kavşakta
Unutmuştuk ayrılığı, yok saymıştık özlemeyi
Şarkımıza dalmıştık
Mutluluk mavi çocuk, oynardı bahçemizde
Acı çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimizde
O yuvasız çalıkuşu
Bense kafeste kanarya
O dolaşmış daldan dala
Savurmuş yüreğini
Ben bölmüşüm yüreğimi
Başkaldıran dizelere
Aramakmış oysa sevmek
Özlemekmiş oysa sevmek
Bulup bulup yitirmekmiş
Düşsel bir oyuncağı
Yalanmış hepsi yalan
Sevmek diye bir şey vardı
Sevmek diye bir şey yokmuş
Acı çektim günlerce
Acı çektim susarak
Şu kısacak konuklukta
Deprem kargaşasında
Yaşadım birkaç binyıl
Acılara tutunarak
Acı çekmek özgürlükse
Özgürdük ikimizde
Acılardan arta kalan
İşte şu bakışlarmış
Buğu diye gözlerimde
Gün batımı bulutlarmış
Yalanmış hepsi yalan
Savrulup gitmek varmış
Ayrı yörüngelerde.
-
Eee eee eee e
Eee eee eee e
Doğ doğ doğ doğ doğ
Doğ doğ doğ doğ doğ
Doğ doğ doğ doğ
Doğ doğ doğ
Doğ Yusuf
Hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey
Anamın karnında bir sancı var
Ta şu göğüslerinin alt yerinde
Anamın karnında bir sancı var
Ta şu göğüslerinin alt yerinde
Doğ doğ doğ doğ doğ doğ
Doğ doğ doğ doğ doğ doğ
Doğ Yusuf doğ Yusuf doğ Yusuf
Doğ Yusuf doğ Yusuf doğ Yusuf
Kan ile gel revanla gel sıkıntıyla gel
Kan ile gel revanla gel sıkıntıyla gel
Barikatlar yıktı geçti peh
Şu dağları aştı geçti
Kim kim kim kim
Kim olacak Yusuf Yusuf
Hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey
Doğ doğ doğ doğ doğ doğ
Doğ doğ doğ doğ doğ doğ
Anamın karnında bir sancı var
Ta şu göğüslerinin alt yerinde
Anamın karnında bir sancı var
Ta şu göğüslerinin alt yerinde
Hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey
Doğ doğ doğ doğ doğ doğ
Doğ doğ doğ doğ doğ doğ
Kan ile gel revanla gel sıkıntıyla gel
Kan ile gel revanla gel sıkıntıyla gel
Bendleri de yıktı aştı peh
Şu dağları deldi geçti
Kim kim kim kim
Kim olacak Yusuf Yusuf
Hey hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey hey
Doğ Yusuf doğ Yusuf doğ Yusuf
Doğ Yusuf doğ Yusuf doğ Yusuf doğ
Zaman akar zaman geçer
Zaman zindan içinde
Biz mapusta yatardık
Dosta düşman içinde
Biz mapusta yatardık
Dosta düşman içinde
Zaman akar zaman geçer
Zaman zaman içinde
Getirdiler getirdiler bir yiğit
Ayak çıplak ak bir mintan içinde
Getirdiler getirdiler bir yiğit
Ayak çıplak ak bir mintan içinde
Zaman akar zaman geçer
Zaman zindan içinde
Biz mapusta yatardık
Dosta düşman içinde
Zaman akar zaman geçer
Zaman zaman içinde
Biz mapusta yatardık
Dosta düşman içinde
Getirdiler getirdiler bir yiğit
Ayak çıplak ak bir mintan içinde
Getirdiler getirdiler bir yiğit
Ayak çıplak ak bir mintan içinde
-
Küçücüktüm, küçücüktüm,
Oltayı attım denize,
Bir üşüşüverdi balıklar,
Denizi gördüm.
Bir uçurtma yaptım, telli duvaklı
Kuyruğu ebemkuşağı renginde,
Bir salıverdim gökyüzüne
Gökyüzünü gördüm.
-
Eğri büğrü bakar oldum
Şaşkın oldum, sakar oldum
İki de bir yüreğimi dağa taşa diker oldum
Şunca yıldır karanlıkta göz
Kırpmaktan bıkar oldum
Benim annem, şeker annem
Gençlik elden gitti gider
Gece gündüz dolaşırım tenhalarda menhalarda
Benim annem, güzel annem, beni, beni
Beni koyver
Sağ yanımda bir sızı var
Sol yanımda dağlar duman
Altı patlar, altı patlak, bu dert beni
Bu dert beni verem eder
Dama çıktım, damdan düştüm
Kılıç kestim, rakı içtim şahin oldum
Keloğlan'ın külahını kaptım kaçtım
Yare ağlar, güler uçtum
Yarı yolda yorgun düştüm
Benim annem, kadın annem
Bu nasıl iş bana de hele
Gece gündüz düşünürüm tenhalarda menhalarda
Aman annem, güzel annem, beni, beni
Beni koyver
Sağ yanımda bir sızı var
Sol yanımda yandım Allah
Altı patlar, altı patlak, bu dert beni
Bu dert beni adam eder
-
Dalgındım dağlar gibi
Türkülüydüm çınar çınar
Ne kızarıp giden sarı ne kızarıp gelen yeşil
Dikilmiş dikmeninde hoşçakal köprüsünün
Tam da mendil sallıyordum güzel günlere
Dikilmiş dikmeninde hoşçakal köprüsünün
Tam da mendil sallıyordum güzel günlere
**
Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler
Gözlerinde gidenimin, hey güzel günler
Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler
Ellerinde gelenimin, hey güzel günler
**
Balık attım olta tuttum yaşadım gençliğimi
Masal oldu çocukluğum gençliğim bahar seli
Ve bir akşam birdenbire bir bulvar otelinde
İnce bir dal değdi alnıma koptu sazımın teli
Ve bir akşam birdenbire bir bulvar otelinde
İnce bir dal değdi alnıma koptu sazımın teli
**
Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler
Gidenimin gözlerinde, hey güzel günler
Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler
Ellerinde gelenimin, hey güzel günler
**
Güzel günler, güzel günler, hey güzel günler
Gözlerinde gidenimin, hey güzel günler
Hey günler, hey hey günler, hey güzel günler
Ellerinde gelenimin, hey güzel günler
Hey günler, hey hey günler, hey güzel günler
Gözlerinde gidenimin, hey güzel günler
-
Sivastopol önunde yatan gemiler
Atar da nizam topunu yer gök iniler
Atar da nizam topunu yer gök iniler
Yardımcıdır bize kırklar, yediler
Aman da padişahım izin ver bize
İzin de vermez isen dök bizi denize
Aman da padişahım izin ver bize
İzin de vermez isen dök bizi denize
Sivastopol önünde yıkık minare
Düşman dediğin de gelmez imane
Düşman dediğin de gelmez imane
Erenler geliyor bize imdade
Aman da padişahım izin ver bize
İzin de vermez isen dök bizi denize
Aman da padişahım izin ver bize
İzin de vermez isen dök bizi denize
-
Yarın yine yapraklar canım oy
Yarın yine yağmurlar canım oy
Ardından yine soğuk ardından yine tipi
Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür
Yine sövgü kara kışa, yine bahara selam
Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür
Yine sövgü kara kışa, yine bahara selam
Ederler yine tombul canım oy
Gelirler yine cılız canım oy
Kiralar yine azgın kuyruklar yine dilsiz
Yine mız mız sıkıntı, yine hep vıdı vıdı
Yine hep televizyon, yine hep Ortadoğu
Yine mız mız sıkıntı, yine hep vıdı vıdı
Yine hep televizyon, yine hep Ortadoğu
Uykular da beter yine canım oy
Uykular da kara kuru canım oy
Yine bezgin sabahlar yine yılgın akşamlar
Yine hep dalavera, yine hep o kuruntu
Yine umut, yine düş, yine hep bekleroğlu
Yine hep dalavera, yine hep o kuruntu
Yine umut, yine düş, yine hep bekleroğlu