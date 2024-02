Necla Akben

Yarim Senden Ayrılalı Yarim senden ayrılalı hayli zaman oldu, gel gel ** Bak gözümden akar yaşım ab-ı revan oldu gel gel... ** Böyle m'olur küsüp gitmek seni seveni terk etmek Haram oldu yemek, içmek işim figan oldu gel gel.... oldu gel gel.... ** Haram oldu yemek, içmek işim figan oldu gel gel.... oldu gel gel.... ** Kul aşık bekler varmaya varıpta haber sormaya yetiş namazım kılmaya seni seven öldü gel gel.. öldü gel gel.. ** Yetiş namazım kılmaya seni seven öldü gel gel.. öldü gel gel.. ** Yetiş namazım kılmaya seni seven öldü gel gel.. öldü gel gel..

Al Beni Al Beni Götür Beni Sılama Gurbetin tadı kaçtı Al beni götür beni Sinemde yara açtı Al beni götür beni ** Al beni al beni al beni götür götür beni Al beni götür beni sılama yetir beni ** Ben nerde köyüm nerde Sağlamdım düştüm derde Ölürsem koyma burda Al beni götür beni ** Al beni al beni al beni götür götür beni Al beni götür beni sılama yetir beni ** Şahballı derde yanam Ah çeker Kezibanım Yol bekler garip anam Al beni götür beni ** Al beni al beni al beni götür götür beni Al beni götür beni sılama yetir beni **

Ay Nene Men aşıgem zire sen Zeferansan ziresen O güne gurban olum Sen gapıdan giresen Goy gülüm gelsin ay nene Goy yarım gelsin ay nene Gapıda duran oğlana Bir rehmin gelsin nene Garabağın düzü var Düzlerinde guzu var İki könül bir olsa Kimin ona sözü var Goy gülüm gelsin ay nene Goy yarım gelsin ay nene Gapıda duran oğlana Bir rehmin gelsin nene Arazam-Küre bendem Bülbülem-güle bendem Dindirmeyin ağlaram Bir şirin dile bendem Goy gülüm gelsin ay nene Goy yarım gelsin ay nene Gapıda duran oğlana Bir rehmin gelsinç nene

Giderem Kirağınan Giderim Kırağınan (Lili Halili Fincanlım) Gül Yoldum Orağınan (Lili Şanguk Şerili Güllük Perili Silfanlım) Gül Mevsimi Tez Geçer (Lili Halili Fincanlım) Kavuşak Sağlığınan (Lili Şanguk Şerili Güllük Perili Silfanlım) ** Giderim Dur Diyen Yok (Lili Halili Fincanlım) Kebab Oldum Yiyen Yok (Lili Şanguk Şerili Güllük Perili Silfanlım) Ayrılık Gömleğini (Lili Halili Fincanlım) Benden Başka Giyen Yok (Lili Şanguk Şerili Güllük Perili Silfanlım) ** Giderim Gidişimdir (Lili Halili Fincanlım) Yollarım İbrişimdir (Lili Şanguk Şerili Güllük Perili Silfanlım) Eğil Bir Yol Göreyim (Lili Halili Fincanlım) Belki Son Görüşümdür (Lili Şanguk Şerili Güllük Perili Silfanlım) **

Hey Erenler Hey erenler yine bozuldu bendim Manalar dilimden ayrı duruyor Aşkın ataşına yandıkça yandım Dumanım külümden ayrı duruyor ** Bağbancı hasret sümbül çiğdeme Bir ot düştü yanar dertli sinem ey Seher oldu bülbül gelmez bu demeyin Dikenim gülümden ayrı duruyor ** Bu benim derdimin yok mu ilacı Tükenmek bilmiyor çektiğim acı Gazel döktü şu ömrümün alacağı Yaprağım dalımdan ayrı duruyor ** Atlanayım dedim derde mihnete Gayrı gönül dayanmıyor hasrete ey Kader kısmet aldı attı gurbete Hüdayi yerinden ayrı duruyor **

Oy Benim Sevdiceğim Oy benum sevduceğum, oy Olur mi böyle keder Oy benum sevduceğum, oy Olur mi böyle keder Of, sürmene yaylası Onbeş doktora bedel Of, sürmene yaylası da Onbeş doktora bedel Of, sürmene yaylası Onbeş doktora bedel Of, sürmene yaylası da Onbeş doktora bedel Trabzonun feneri oy İki defa döneyi Trabzonun feneri oy İki defa döneyi Geldi ordi vapuri Limana mi gideyi Geldi ordi vapuri oy İstanbul'a gideyi Geldi ordi vapuri Limana mi gideyi Geldi ordi vapuri oy İstanbul'a gideyi Araklidan Yomradan oy Gel gidelum pazara Araklidan Yomradan oy Gel gidelum pazara Ben pazar da duramam Beni Rizede ara Ben pazar da duramam oy Beni Rizede ara Ben pazar da duramam Beni Rizede ara Ben pazar da duramam oy İstanbullarda ara Trabzon boyük şeher oy Doyamadum tadına Trabzon boyük şeher oy Doyamadum tadına Uzaktan sevmek olmaz Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz oy Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz oy Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz oy Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz Gel yakına, yakına Uzaktan sevmek olmaz oy Gel yakına, yakına