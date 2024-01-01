Haklısın Ne Kadar Üzsen Şarkı Sözleri
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Necmettin Akben
Haklısın Ne Kadar Üzsen
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Haklısın ne kadar üzsen de beni
Yüzüne bakmaya yüzüm tutmuyor
Vurduğun zincirden çözsen de beni
Bırakıp kaçmayı gözüm kesmiyor
Ah, gözüm kesmiyor
Vefasız gönlümü ben de kınadım
Göçmen kuşlar gibi aşklar sınadım
Kırk yerden kırıldı kolum kanadım
Bir daha uçmayı gözüm kesmiyor
Ah, gözüm kesmiyor
Ne çıkar sararıp solsa da yüzün?
Gönlümde baharsın gelse de güzün
Çekilmez olsa da sitemin, nazın
Başka yâr seçmeyi gözüm kesmiyor
Ah, gözüm kesmiyor
Ah, gözüm kesmiyor
Vefasız gönlümü ben de kınadım
Göçmen kuşlar gibi aşklar sınadım
Kırk yerden kırıldı kolum kanadım
Bir daha uçmayı gözüm kesmiyor
Ah, gözüm kesmiyor