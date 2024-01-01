Hayal İçinde Akıp Geçti Şarkı Sözleri
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Necmettin Akben
Hayal İçinde Akıp Geçti
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Hayâl içinde akıp geçti ömrü derbederim
Bakıp, bakıp da o maziye şimdi ah ederim
Ne bir emel, ne ümit var, hayât bu muydu derim
Bakıp, bakıp da o maziye şimdi ah ederim