Necmettin Akben

Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir durma söyle Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir durma söyle Durgunsun sular gibi İçli duygular gibi Gözlerinde sevda var Derin uykular gibi Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir durma söyle Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir durma söyle Gül dalında gonca güler Bülbül sevdasında çiler Söyle dermanın olayım Dertli olan deva diler, diler Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir durma söyle Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir durma söyle Mahzunsun, hayransın O güzel gözlerle sürmeli ceylansın O güzel gözlerle sürmeli ceylansın Ey hilal kaşlım ağlıyor musun, kirpiğin yaşlı Ben senin nen olayım? Kulun kölen olayım Kulun kölen olayım Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir durma söyle Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir durma söyle