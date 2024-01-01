Seni Hükmü Ezel Aşubu Şarkı Sözleri
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Necmettin Akben
Seni Hükmü Ezel Aşubu
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Ah, seni hükmü ezel aşubu devran etmek istermiş
Beni bahtım gibi zaru perişan etmek istermiş
Seni seni çoktan beri, acep niçin üzdün beni?
Ten-nen-ni-nen
Ten-nen-ni-nen
Ten-nen-ni-nen-ni
Te-nen-nen-ni
Yel-lel-li-lel
Yel-lel-li-lel
Yel-lel-li-lel-li
Ye-lel-lel-li
Perişan etmek istermiş
Meğer saki devranın füsunu işveden kastı
Beni bir cam ile rüsvayı devran etmek istermiş
Seni seni çoktan beri, acep niçin üzdün beni?
Ten-nen-ni-nen
Ten-nen-ni-nen
Ten-nen-ni-nen-ni
Te-nen-nen-ni
Yel-lel-li-lel
Yel-lel-li-lel
Yel-lel-li-lel-li
Ye-lel-lel-li