Necmettin Akben

Şimdi Anladım Anladım şimdi git diyorsun ya Bensizliğe alış öl diyorsun ya Bıraktığım yerde kal diyorsun ya Korkuların sarmış sarıl diyosun ya Her ayrılık bir başlangıç oluyor sanma Ben sana baktıkça doyamadım aslında Yokluğunda geçirdiğim her saniye bana Dön dedin biliyorum o sokaklarda Sensizliğe adım atıcam mı sandın Bu yürek tekrar yanar mı sandın Unutucam elbet geçer mi sandın Bana revamı korkulu sabrın Anladım şimdi git diyorsun ya Bensizliğe alış öl diyorsun ya Bıraktığım yerde kal diyorsun ya Korkuların sarmış sarıl diyosun ya Anladım şimdi

Bugün Bayram Günü Derler Bugün bayram günü derler alem eğlenir Sen bizim yaylaya gel başın için Dertliler oturmuş, derdin söyleşir Etme intizarın gül başın için hey, hey, hey, hey, hey *** Hayran oldum, bakakaldım yüzüne Sürme değil rastık rastık çekmiş gözüne Hıçkırarak başım koysam dizine Saçım okşa gönlüm gönlüm al başın için hey, hey, hey, hey, hey *** Davut Sulari'yem ahd-ı amanda Bir yıldız doğmuştur derd-i zamanda Seher bülbülüyem ulu divanda Sen benim vekilim ol başın için hey, hey, hey, hey, hey *** Seher bülbülüyem ulu divanda Sen benim vekilim ol başın için hey, hey, hey, hey, hey

Üç Telli Turnam Durnam gelir bizim elden Yeni kalkmış Ağırgöl'den N'olur konuş bizim dilden *** Üç telli dört telli beş telli durnam Sen olmaz isen burada durmam Sen olmaz isen ben sensiz olmam Durnam ey durnam ey yaralı durnam O kara gözler haralı durnam *** Durnam arşta pervaz eyler İn düzgünüm tavaf eyle Nolur aşkı dilden söyle *** Üç telli dört telli beş telli durnam Sen olmaz isen burada durmam Sen olmaz isen ben sensiz olmam Durnam ey durnam ey yaralı durnam O kara gözler haralı durnam *** Sulari'yi avcı sanma Sakın kara taşa konma Bizim yaylalardan inme *** Üç telli dört telli beş telli durnam Sen olmaz isen burada durmam Sen olmaz isen ben sensiz olmam Durnam ey durnam ey yaralı durnam O kara gözler haralı durnam

Yar Sevmesi Sevaptır Yar sevmesi sevaptır Oy aman aman aman hey Kaşları hem mihraptır Yar aman aman aman hey Bir busecik ver dedim Oy aman aman aman hey Dudakları şaraptır Yar aman aman aman hey *** Sence bu aşk hiç midir Oy aman aman aman hey Yüzün görmek güç müdür Yar aman aman aman hey Seni sevmek suç mudur Oy aman aman aman hey Özüm sana turaptır Yar aman aman aman hey *** Sarıldım ince bele Oy aman aman aman hey Düşürdün beni dile Yar aman aman aman hey Sorun bülbülü güle Oy aman aman aman hey Kuş dilinden hitaptır Yar aman aman aman hey *** Davut Sulari sana Oy aman aman aman hey Daha ne kadar yana Yar aman aman aman hey Dön yüzünü bu yana Oy aman aman aman hey Siyah zülfü nikaptır Yar aman aman aman hey

Küstürdüm Barışamam Küstürdüm barışamam Ayrıldım kavuşamam Göz açtım seni gördüm Yadınan konuşamam Dert bende yare bende *** Dert bende kare bende Ey olmaz yare bende Yuvasız kuşlar gibi Kalmışım perakende *** Bu dağın ensesine Uyandım yar sesine Yarim keklik ben avcı Düşmüşem ensesine *** Dert bende kare bende Ey olmaz yare bende Yuvasız kuşlar gibi Kalmışım perakende *** Ben garip eşim garip Eşim yoldaşım garip Öldüğüme gam yemem Mezarda taşım garip Dert bende yare bende *** Dert bende kare bende Ey olmaz yare bende Yuvasız kuşlar gibi Kalmışım perakende

Yar Beni Beni Kirpiğin kaşına da değdiği zaman Bekletme sevgilim de vur beni beni Bekletme sevgilim de vur beni beni *** Sevdanın şafağı da söktüğü zaman Diyardan diyara sür beni beni Diyardan diyara sür beni beni *** Saçların rüzgarı da tel tel biçen de Dudağın dilinden şerbet içen de Dudağın dilinden de şerbet içen de *** Gönlümde duygular ateş saçan da Alevden gömleğe sar beni beni Alevden gömleğe sar beni beni *** Hasretin bırakıp özlem getiren Güllerin yerine diken bittiren Güllerin yerine de diken bittiren *** Gönlümde yarayı açan o tren Ötünce hatırla yar beni beni Ötünce hatırla yar beni beni

Bir Güzelin Aşığıyım Bir güzelin âşığıyım ağalar Bir güzelin âşığıyım ağalar Onun için taşa taşa tutar el beni Onun için taşa neden tutar el beni *** Gündüz hayalimde gece düşümde Kumdan kuma savuruyor yel beni Kumdan kuma savuruyor yel beni *** Al gül olsam, ak gerdana sokulsam Al gül olsam, ak gerdana sokulsam Gül ab olsam, ince ince bele dökülsem *** Köle olsam, pazarlarda satılsam Yârim diye al sinene al beni Yârim diye al sinene al beni *** Pir Sultan Abdal'ım gamzeler oktur Pir Sultan Abdal'ım kardaş gamzeler oktur Hazeren sinemde babam yaralar çoktur Hazeren sinemde neden yaralar çoktur *** Benim Şah'tan başka hiç sevdiğim yoktur Benim senden başka başka sevdiğim yoktur İnanmazsın al Allah'a sal beni İnanmazsın al Allah'a sal beni

Kaşların İnce Mince KAŞLARIN İNCE MİNCE VAY LELE VAY LE ÖLÜRÜM GÖRMEYİNCE YAR YANGINAM BEN VURGUNAM BEN SENDEN HİÇ AYRILMAM VAY LELE VAY LE KABİRE GİRMEYİNCE YAR YANGINAM BEN VURGUNAM *** KAŞLARIN KARASINA VAY LELE VAY LE MİM ÇEKMİŞ ARASINA YAR YANGINAM BEN VURGUNAM SENİ MERHEM DİYORLAR VAY LELE VAY LE GÖNLÜMÜN YARASINA YAR YANGINAM BEN VURGUNAM

Bulağa Yağdı Piyan Bulağa yağdı piyan İnsandır baltalıyan Komşuluğa koymırdın Mahleye geldim uyan Komşuluğa koymırdın Koynuna girdim uyan *** Ay balam gel gidek Kol boynuma sar gidek Küsmüşem balam senden Bir çift çarık al gidek *** Altın kemer beldedir Zükkerece ser dildedir Yarimin gözü yoldadır Tut, sal meni de yola dilber *** Ay balam gel gidek Kol boynuma sar gidek Küsmüşem balam senden Bir çift çarık al gidek *** Al'Asker'em bu hallernen Bülbül oynaşır güllernen Yar meni şirin dillernen Tut sal meni de yola dilber *** Ay balam gel gidek Kol boynuma sar gidek Küsmüşem balam senden Bir çift çarık al gidek