Toprak Gibi Islanıp Her Hasret Koyuyorsun Şarkı Sözleri
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Necmettin Akben
Toprak Gibi Islanıp Her Hasret Koyuyorsun