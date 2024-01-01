Necmettin Yıldırım

Bak bahta da ikbâle de nûr indi Hatay’da Körfezde sabâh etti o ay yüzlü de ay’da Sen söyle güzel çalma fer kalmadı yayda Körfezde sabâh etti o ay yüzlü de ay’da *** Dünyâdaki cennet ne imiş görmeğe gel sen Kanmaz gönül al tad çiçeğinden, peteğinden Çıkmış kuma öpsem diye ummân eteğinden Körfezde sabâh etti o ay yüzlü de ay’da