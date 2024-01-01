Ben Bir Küçük Cezveyim Şarkı Sözleri
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Necmettin Yıldırım
Ben Bir Küçük Cezveyim
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Ben bir küçük cezveyim
Köşe bucak gezmeyim
Ben bir küçük cezveyim
Elden ele gezmeyim
Verin benim yarimi
Boynu bükük gezmeyim
Verin benim yarimi
Boynu bükük gezmeyim
Gülen az gülen az
Ağlayan çok gülen az
Gülen az gülen az
Ağlayan çok gülen az
Ben aşık sevme beni
Dertlere salma beni
Ben aşık sevme beni
Dertlere salma beni
Götür sarrafa göster
Kötüysem alma beni
Götür sarrafa göster
Kötüysem alma beni
Gülen az gülen az
Ağlayan çok gülen az
Gülen az gülen az
Ağlayan çok gülen az
Çocuklar çocuklarımız (gülen az)
Umudumuz sevincimiz herşeyimiz (ağlayan çok gülen)
Kirlenmemiş bir dünya bırakalım onlara (az gülen az)
Çocuklar büyümek için çırpınırlar (gülen az, gülen az)
Yalnız büyüdüğümüz için kederleniriz (ağlayan çok gülen az)
Gülen az, gülen az
Ağlayan çok gülen az
Gülen az, gülen az
Ağlayan çok gülen az
Gülen az, gülen az
Ağlayan çok gülen az