Necmettin Yıldırım

Ben bir küçük cezveyim Köşe bucak gezmeyim Ben bir küçük cezveyim Elden ele gezmeyim Verin benim yarimi Boynu bükük gezmeyim Verin benim yarimi Boynu bükük gezmeyim Gülen az gülen az Ağlayan çok gülen az Gülen az gülen az Ağlayan çok gülen az Ben aşık sevme beni Dertlere salma beni Ben aşık sevme beni Dertlere salma beni Götür sarrafa göster Kötüysem alma beni Götür sarrafa göster Kötüysem alma beni Gülen az gülen az Ağlayan çok gülen az Gülen az gülen az Ağlayan çok gülen az Çocuklar çocuklarımız (gülen az) Umudumuz sevincimiz herşeyimiz (ağlayan çok gülen) Kirlenmemiş bir dünya bırakalım onlara (az gülen az) Çocuklar büyümek için çırpınırlar (gülen az, gülen az) Yalnız büyüdüğümüz için kederleniriz (ağlayan çok gülen az) Gülen az, gülen az Ağlayan çok gülen az Gülen az, gülen az Ağlayan çok gülen az Gülen az, gülen az Ağlayan çok gülen az