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7/24 Dinle Necmettin Yıldırım

Necmettin Yıldırım

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Kimseye Etmem Şikayet

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Gülmedi Şu Bahtım Gülmedi Gitti

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Menekşe Gözler Hülyalı

... KAPAT
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Albümler

Türk Musiki'sinin Unutulmayan Bestecileri-5 Necmettin Yıldırım

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