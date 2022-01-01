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Necmettin Yıldırım
Necmettin Yıldırım
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01
Kimseye Etmem Şikayet
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Söz yazarı:
Kanuni Serkis Efendi
Besteci:
Kanuni Serkis Efendi
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02
Gülmedi Şu Bahtım Gülmedi Gitti
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sadi Hoşses
Besteci:
Sadi Hoşses
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03
Nasıl Geçti Habersiz
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Nihat Aşar
Besteci:
Teoman Alpay
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04
Ben Bir Küçük Cezveyim
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Söz yazarı:
Necip Mirkelamoğlu
Besteci:
Necip Mirkelamoğlu
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05
Menekşe Gözler Hülyalı
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yaseri Asım Arsoy
Besteci:
Yaseri Asım Arsoy
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