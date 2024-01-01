Nasıl Geçti Habersiz Şarkı Sözleri
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Necmettin Yıldırım
Nasıl Geçti Habersiz
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Nasil geçti habersiz o güzelim yillarim
Bazen gözyasi oldu, bazen içli bir sarki
Her anini eksiksiz, dün gibi hatirlarim
Dudaklarimda tuzun
Içimde durur askin
***
Hani o saçlarina taç yaptigim çiçekler
Hani o güzel gözlü ceylanlarin pinari
Hani kuslar agaclar..binbir renkli çiçekler
Nasil yakalamistik saçlarindan bahari
***
Ben hala o günleri anarsam yasiyorum
Sanki mutlulugumuz geri gelecek gibi
Hala güzelligini kalbimde tasiyorum
Dalindan koparilmis
Beyaz bir çiçek gibi