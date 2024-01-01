Necmettin Yıldırım

Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz Bana yaklaş deli gönlüm yine sensiz olamaz Yüreğim her seferinden daha sevdâlı bu yaz Ne çıkar saçlarının kırları artmışsa biraz

Bak bahta da ikbâle de nûr indi Hatay’da Körfezde sabâh etti o ay yüzlü de ay’da Sen söyle güzel çalma fer kalmadı yayda Körfezde sabâh etti o ay yüzlü de ay’da *** Dünyâdaki cennet ne imiş görmeğe gel sen Kanmaz gönül al tad çiçeğinden, peteğinden Çıkmış kuma öpsem diye ummân eteğinden Körfezde sabâh etti o ay yüzlü de ay’da