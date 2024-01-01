Necmettin Yıldırım

Sevil, neşelen Sevme, yanarsın Sevil, neşelen Sevme, yanarsın Bir sarı saçı okşar, kanarsın O bir gölgedir, varlık sanırsın Bir sarı saçı okşar, kanarsın O bir gölgedir, varlık sanırsın Sevil de sevme Ağlama, ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat Sevil ve sevme Ağlama, ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat Sevda çölünden Geçerse yollar Sevda çölünden Geçerse yollar Bütün bir ömür ah ile dolar İnan ki gençlik gülden tez solar Bütün bir ömür ah ile dolar İnan ki gençlik gülden tez solar Sevil de sevme Ağlama, ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat Sevil de sevme Ağlama, ağlat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat Yoksa zehrolur bu tatlı hayat