Sevil Neş'elen Sevme Yanarsın Şarkı Sözleri
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Necmettin Yıldırım
Sevil Neş'elen Sevme Yanarsın
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Sevil, neşelen
Sevme, yanarsın
Sevil, neşelen
Sevme, yanarsın
Bir sarı saçı okşar, kanarsın
O bir gölgedir, varlık sanırsın
Bir sarı saçı okşar, kanarsın
O bir gölgedir, varlık sanırsın
Sevil de sevme
Ağlama, ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
Sevil ve sevme
Ağlama, ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
Sevda çölünden
Geçerse yollar
Sevda çölünden
Geçerse yollar
Bütün bir ömür ah ile dolar
İnan ki gençlik gülden tez solar
Bütün bir ömür ah ile dolar
İnan ki gençlik gülden tez solar
Sevil de sevme
Ağlama, ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
Sevil de sevme
Ağlama, ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat