Necmi Yapıcı

Sessiz durur önümde resmin Bakar bana gözlerin Işık arar gecede resmin Umut verir gözlerin *** O bakışın senin Bayramlık gözlerinin Çocuk gibi bakan Güneş gibi yakan Hep içimde saklasam *** O bakışın senin Bayramlık gözlerinin Çocuk gibi bakan Güneş gibi yakan Hep içimde saklasam *** İşte resmin önümde sessiz sessiz Resmin duruyor Renksiz geçen geceye Sensiz resmin renkler veriyor *** O bakışın senin Bayramlık gözlerinin Çocuk gibi bakan Güneş gibi yakan Hep içimde saklasam *** O bakışın senin Bayramlık gözlerinin Çocuk gibi bakan Güneş gibi yakan Hep içimde saklasam

Neredesin sen, kiminlesin sen? Beni böyle bırakıpta gidemezsin sen. Uydun eller sözüne, beni sensiz bıraktın Kimler aldattı seni, hangisine inandın? Kimler aldattı seni, hangisine inandın? Boş sözlere aldanıp, gitmezsin sandım. Kimbilir ki nerdesin hangi yaban eldesin Seni nasıl, seni nasıl özledim. Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla Neredesin sen of kiminlesin sen? Gelemezsin, dönemezsin sen Kabahatın çoğu sende dönemezsin sen. Uydun eller sözüne, beni sensiz bıraktın Kimler aldattı seni, hangisine inandın? Kimler aldattı seni, hangisine inandın? Boş sözlere aldanıp, gitmezsin sandım. Kimbilir ki nerdesin hangi yaban eldesin Seni nasıl, seni nasıl özledim. Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla Olamazsın başkasıyla, yapamazsın başkasıyla Neredesin sen of kiminlesin sen?