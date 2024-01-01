40 Yılın Listebaşı Şarkıları Şarkı Sözleri
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Neco
40 Yılın Listebaşı Şarkıları
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Arkadaşımın aşkısın
Hakkım yok seni sevmeye
Çıktın karşıma ne diye
Sen başkasının malısın
Kalbim bunu nerden anlasın
Unutmam lazım çünkü sen
Arkadaşımın aşkısın
Kaderin oyunu bu bana
Göstermesin seni bana
Karşımda olsanda bakmam
Arkadaşımı aldatmam
İsterse kalbim ağlasın
Arkadaşımın aşkısın
Ümit verme insanım ben
Çek bakışlarını benden
Şüphe etme sevgimden
Kalbim yalnız senin değil
Arkadaşımında bunu bil
Tercihle geçerse ömrüm
Yaşayamam ben ölürüm
Dikkat kimse anlamasın
Arkadaşımın aşkısın
Dinleyince bu şarkımı
Anlayacaksın hatanı
İki dost arasına girdin
Yalnız onu sevindirdin
Dikkat kimse anlamasın
Arkadaşımın aşkısın
Kimseyle hiç dertleşemem
Başkasınıda sevemem
Ölmek ister ah ölemem
Dikkat et anlaşılmasın
Birtek kalbim ağlasın
Arkadaşımın aşkısın
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Sen kalbimin mehtabısın güneşisin
Sen ruhumun vazgeçilmez bir eşisin
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
Ruhum senin kalbim senin ömrüm senin
Yıllar geçse ölmeyecek bende sevgin
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek
Uzaklara kaçıversek seninle biz
Birgün elbet göze gelir bu sevgimiz
Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek
Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek