Arkadaşımın aşkısın Hakkım yok seni sevmeye Çıktın karşıma ne diye Sen başkasının malısın Kalbim bunu nerden anlasın Unutmam lazım çünkü sen Arkadaşımın aşkısın Kaderin oyunu bu bana Göstermesin seni bana Karşımda olsanda bakmam Arkadaşımı aldatmam İsterse kalbim ağlasın Arkadaşımın aşkısın Ümit verme insanım ben Çek bakışlarını benden Şüphe etme sevgimden Kalbim yalnız senin değil Arkadaşımında bunu bil Tercihle geçerse ömrüm Yaşayamam ben ölürüm Dikkat kimse anlamasın Arkadaşımın aşkısın Dinleyince bu şarkımı Anlayacaksın hatanı İki dost arasına girdin Yalnız onu sevindirdin Dikkat kimse anlamasın Arkadaşımın aşkısın Kimseyle hiç dertleşemem Başkasınıda sevemem Ölmek ister ah ölemem Dikkat et anlaşılmasın Birtek kalbim ağlasın Arkadaşımın aşkısın