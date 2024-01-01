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7/24 Dinle Şakası Yok

Şakası Yok Şarkı Sözleri

Nedim Zeper Şakası Yok şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nedim Zeper Şakası Yok şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şakası Yok sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nedim Zeper

Nedim Zeper

Şakası Yok

  • Deli Kız

  • Anam

  • Hanem Yuva

  • Hele

  • İsyan

  • Kim Hancı

  • Leylen Meşfu

  • Neler

  • Rüya

  • Sen Gidersen

  • Şakası Yok

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