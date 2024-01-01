Nedim Zeper

Güzel Bu kadar mı masum olurmuş insan Özenip yaratmış belli ki yaradan Melek desem korkum Allah'tan Sana kul diyemem, papatya saçlım Sende var güzellik hadden fazlası Sende o saçların ipek şarkısı Aman öyle bakma yanıyor birisi Sana gül diyemem papatya saçlım Güzel çok güzelsin Güzel diyebildiğim her şey sende O sensin Akşamın ateşi sabahların güneşi yar Sana bakmak sevap, güzel görsün Dünyamı aydınlat

Sözümden Dönmeyeceğim Çok çok yorgunum çok üzgünüm İstemezdim böyle olsun Çok çok yalnızım çok mutsuzum İstemezdim böyle olsun www.sendeyim.com Pişman olduğunda ayrılık yorduğunda Dönmek istersen bekliyor olacağım Elbet üzüleceğim sararıp süzüleceğim Sözümden dönmeyeceğim bekliyor olacağım Elbet üzüleceğim sararıp süzüleceğim Sözümden dönmeyeceğim bekliyor olacağım Çok çok yorgunum çok üzgünüm İstemezdim böyle olsun Çok çok yalnızım çok mutsuzum İstemezdim böyle olsun www.sendeyim.com Pişman olduğunda ayrılık yorduğunda Dönmek istersen bekliyor olacağım Elbet üzüleceğim sararıp süzüleceğim Sözümden dönmeyeceğim bekliyor olacağım Pişman olduğunda ayrılık yorduğunda Dönmek istersen bekliyor olacağım Elbet üzüleceğim sararıp süzüleceğim Sözümden dönmeyeceğim bekliyor olacağım Gözlerime hücum eden yaşların bir anlamı olmalı Beni böyle bırakıp giderken diyecek bir sözünde olmalı Gözlerime hücum eden yaşların bir anlamı olmalı Beni böyle bırakıp giderken diyecek bir sözünde olmalı Pişman olduğunda ayrılık yorduğunda www.sendeyim.com Dönmek istersen bekliyor olacağım Elbet üzüleceğim sararıp süzüleceğim Sözümden dönmeyeceğim bekliyor olacağım Elbet üzüleceğim sararıp süzüleceğim Sözümden dönmeyeceğim bekliyor olacağım

Ben Bizi Özledim Aç kapıyı ben geldim N'olur beni yok sayma İçimde kopan fırtına sevdadandır anla Ben bizi ozledim aşkım Sende ben bende sen olmayı Var mısın yok musun, bensiz mutlu musun? Düşünmeden kaybolmayı Ben bizi özledim aşkım Sende ben bende sen olmayı Var mısın yok musun, bensiz mutlu musun? Düşünmeden kaybolmayı Var mısın yok musun, bensiz mutlu musun? Düşünmeden kaybolmayı Aç kapıyı ben geldim N'olur beni yok sayma İçimde kopan fırtına sevdadandır anla Ben bizi özledim aşkım Sende ben bende sen olmayı Var mısın yok musun bensiz mutlu musun? Düşünmeden kaybolmayı Var mısın yok musun, bensiz mutlu musun, * Düşünmeden kaybolmayı Tutunduğum gözyaşlarımdan Ne kaldı geriye söyle koca bir yalan, aah Ben bizi özledim aşkım Sende ben bende sen olmayı Var mısın yok musun, bensiz mutlu musun? Düşünmeden kaybolmayı Var mısın yok musun, bensiz mutlu musun? Düşünmeden kaybolmayı

Bir Haber Ver Uzun uzun yürümüşüm ben bu yolda Dönüp dönüp bakmışım hep arkama Bir ben kalmışım O da çok uzaklarda Beni hep bu ayrılıklar bozmuş Bir de çok geç anlaşılmak İster inan, ister inanma Ben bu dünyayı, önüne serdim Ya uzakta ya bu şehirde Bir haber ver Dirilsin kalbim

Güzel (Akdeniz Versiyonu) Bu kadar mı masum olurmuş insan Özenip yaratmış belli ki yaradan Melek desem korkum Allah'tan Sana kul diyemem, papatya saçlım Sende var güzellik hadden fazlası Sende o saçların ipek şarkısı Aman öyle bakma yanıyor birisi Sana gül diyemem papatya saçlım Güzel çok güzelsin Güzel diyebildiğim her şey sende O sensin Akşamın ateşi sabahların güneşi yar Sana bakmak sevap, güzel görsün Dünyamı aydınlat

Kaçış Yolu Yanında değilim omzuna konamam darılma Varlığın özümde iş işten geçmeden Yeni dünya düzeni bu şekli bulmadan beni bul Hani çiçeğim gecem güneşim sendin Ne uzun bi yol bu yada bir kaçış yolu *** Bu kayboluş nereye kadar Hadi çık artık şu gurur savaşından Göze al dön artık kalbini sür uğruma Hislerim içimde bekliyor dön diye sabırla Varlığın özümde iş işten geçmeden Yeni dünya düzeni bu şekli bulmadan beni bul Hani çiçeğim gecem güneşim sendin Ne uzun bi yol bu yada bir kaçış yolu Bu kayboluş nereye kadar Hadi çık artık şu gurur savaşından Göze al dön artık kalbini sür uğruma

Olmuyor Senden sonra olmadi olamadi sevgilim Her yerde seni aradim duysana sesimi Sen yok musun sen Yazi turasin benimle Yüzündeki ifade en büyük ask içimde Gönlüm seni soruyor nerelerdesin Gönlüm seni soruyor...

Oysa Sen Yanıyor muyuz biz? Ne yaptığımız belli değil ki Ben ben değilim Oysa sen, oysa sen, bu aşkın galibi sen Alay etme benimle Tek ben kendimle kalmadım ** Oysa sen, oysa sen, bu aşkın galibi sen Alay etme benimle Tek ben kendimle kalmadım ** Aşkın en güzel yerindesin bitmesin bu film Atladım engelleri seninim Aldığım en güzel hediyesin bitmesin bu sihir Anladım neden neden benimsin ** Oysa sen, oysa sen, bu aşkın galibi sen Alay etme benimle Tek ben kendimle kalmadım Aşkın en güzel yerindesin bitmesin bu film Atladım engelleri seninim Aldığım en güzel hediyesin bitmesin bu sihir Anladım neden neden benimsin Oysa sen, oysa sen, oysa sen...

Semaver Acılarla demledim aşkımı semaverde Dili bağlandı sözün takat yok yüreğimde Gitti dönmedi yüreğim yangın yeri Ne suyum var ne rüzgar kavrulan bir çöl gibi Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor Bedava diye mi böyle gözyaşım eksik olmuyor Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor Dertliyken gönül ne acı şarkı söylüyor Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor Bedava diye mi böyle gözyaşım eksik olmuyor Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor Dertliyken gönül ne acı şarkı söylüyor Acılarla demledim aşkımı semaverde Dili bağlandı sözün takat yok yüreğimde Gitti dönmedi yüreğim yangın yeri Ne suyum var ne rüzgar kavrulan bir çöl gibi Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor Bedava diye mi böyle gözyaşım eksik olmuyor Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor Dertliyken gönül ne acı şarkı söylüyor Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor Bedava diye mi böyle gözyaşım eksik olmuyor Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor Dertliyken gönül ne acı şarkı söylüyor Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor Bedava diye mi böyle gözyaşım eksik olmuyor Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor Dertliyken gönül ne acı şarkı söylüyor Ne acı şarkı söylüyor