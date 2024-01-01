Bir Haber Ver Şarkı Sözleri
Nedim Zeper Bir Haber Ver şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nedim Zeper Bir Haber Ver şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Haber Ver sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nedim Zeper
Bir Haber Ver
-
Bu kadar mı masum olurmuş insan
Özenip yaratmış belli ki yaradan
Melek desem korkum Allah'tan
Sana kul diyemem, papatya saçlım
Sende var güzellik hadden fazlası
Sende o saçların ipek şarkısı
Aman öyle bakma yanıyor birisi
Sana gül diyemem papatya saçlım
Güzel çok güzelsin
Güzel diyebildiğim her şey sende
O sensin
Akşamın ateşi sabahların güneşi yar
Sana bakmak sevap, güzel görsün
Dünyamı aydınlat
-
Çok çok yorgunum çok üzgünüm
İstemezdim böyle olsun
Çok çok yalnızım çok mutsuzum
İstemezdim böyle olsun www.sendeyim.com
Pişman olduğunda ayrılık yorduğunda
Dönmek istersen bekliyor olacağım
Elbet üzüleceğim sararıp süzüleceğim
Sözümden dönmeyeceğim bekliyor olacağım
Elbet üzüleceğim sararıp süzüleceğim
Sözümden dönmeyeceğim bekliyor olacağım
Çok çok yorgunum çok üzgünüm
İstemezdim böyle olsun
Çok çok yalnızım çok mutsuzum
İstemezdim böyle olsun www.sendeyim.com
Pişman olduğunda ayrılık yorduğunda
Dönmek istersen bekliyor olacağım
Elbet üzüleceğim sararıp süzüleceğim
Sözümden dönmeyeceğim bekliyor olacağım
Pişman olduğunda ayrılık yorduğunda
Dönmek istersen bekliyor olacağım
Elbet üzüleceğim sararıp süzüleceğim
Sözümden dönmeyeceğim bekliyor olacağım
Gözlerime hücum eden yaşların bir anlamı olmalı
Beni böyle bırakıp giderken diyecek bir sözünde olmalı
Gözlerime hücum eden yaşların bir anlamı olmalı
Beni böyle bırakıp giderken diyecek bir sözünde olmalı
Pişman olduğunda ayrılık yorduğunda www.sendeyim.com
Dönmek istersen bekliyor olacağım
Elbet üzüleceğim sararıp süzüleceğim
Sözümden dönmeyeceğim bekliyor olacağım
Elbet üzüleceğim sararıp süzüleceğim
Sözümden dönmeyeceğim bekliyor olacağım
-
Aç kapıyı ben geldim
N'olur beni yok sayma
İçimde kopan fırtına sevdadandır anla
Ben bizi ozledim aşkım
Sende ben bende sen olmayı
Var mısın yok musun, bensiz mutlu musun?
Düşünmeden kaybolmayı
Ben bizi özledim aşkım
Sende ben bende sen olmayı
Var mısın yok musun, bensiz mutlu musun?
Düşünmeden kaybolmayı
Var mısın yok musun, bensiz mutlu musun?
Düşünmeden kaybolmayı
Aç kapıyı ben geldim
N'olur beni yok sayma
İçimde kopan fırtına sevdadandır anla
Ben bizi özledim aşkım
Sende ben bende sen olmayı
Var mısın yok musun bensiz mutlu musun?
Düşünmeden kaybolmayı
Var mısın yok musun, bensiz mutlu musun, *
Düşünmeden kaybolmayı
Tutunduğum gözyaşlarımdan
Ne kaldı geriye söyle koca bir yalan, aah
Ben bizi özledim aşkım
Sende ben bende sen olmayı
Var mısın yok musun, bensiz mutlu musun?
Düşünmeden kaybolmayı
Var mısın yok musun, bensiz mutlu musun?
Düşünmeden kaybolmayı
-
Uzun uzun yürümüşüm ben bu yolda
Dönüp dönüp bakmışım hep arkama
Bir ben kalmışım
O da çok uzaklarda
Beni hep bu ayrılıklar bozmuş
Bir de çok geç anlaşılmak
İster inan, ister inanma
Ben bu dünyayı, önüne serdim
Ya uzakta ya bu şehirde
Bir haber ver
Dirilsin kalbim
-
Bu kadar mı masum olurmuş insan
Özenip yaratmış belli ki yaradan
Melek desem korkum Allah'tan
Sana kul diyemem, papatya saçlım
Sende var güzellik hadden fazlası
Sende o saçların ipek şarkısı
Aman öyle bakma yanıyor birisi
Sana gül diyemem papatya saçlım
Güzel çok güzelsin
Güzel diyebildiğim her şey sende
O sensin
Akşamın ateşi sabahların güneşi yar
Sana bakmak sevap, güzel görsün
Dünyamı aydınlat
-
Yanında değilim omzuna konamam darılma
Varlığın özümde iş işten geçmeden
Yeni dünya düzeni bu şekli bulmadan beni bul
Hani çiçeğim gecem güneşim sendin
Ne uzun bi yol bu yada bir kaçış yolu
***
Bu kayboluş nereye kadar
Hadi çık artık şu gurur savaşından
Göze al dön artık kalbini sür uğruma
Hislerim içimde bekliyor dön diye sabırla
Varlığın özümde iş işten geçmeden
Yeni dünya düzeni bu şekli bulmadan beni bul
Hani çiçeğim gecem güneşim sendin
Ne uzun bi yol bu yada bir kaçış yolu
Bu kayboluş nereye kadar
Hadi çık artık şu gurur savaşından
Göze al dön artık kalbini sür uğruma
-
Senden sonra olmadi olamadi sevgilim
Her yerde seni aradim duysana sesimi
Sen yok musun sen
Yazi turasin benimle
Yüzündeki ifade en büyük ask içimde
Gönlüm seni soruyor nerelerdesin
Gönlüm seni soruyor...
-
Yanıyor muyuz biz?
Ne yaptığımız belli değil ki
Ben ben değilim
Oysa sen, oysa sen, bu aşkın galibi sen
Alay etme benimle
Tek ben kendimle kalmadım
**
Oysa sen, oysa sen, bu aşkın galibi sen
Alay etme benimle
Tek ben kendimle kalmadım
**
Aşkın en güzel yerindesin bitmesin bu film
Atladım engelleri seninim
Aldığım en güzel hediyesin bitmesin bu sihir
Anladım neden neden benimsin
**
Oysa sen, oysa sen, bu aşkın galibi sen
Alay etme benimle
Tek ben kendimle kalmadım
Aşkın en güzel yerindesin bitmesin bu film
Atladım engelleri seninim
Aldığım en güzel hediyesin bitmesin bu sihir
Anladım neden neden benimsin
Oysa sen, oysa sen, oysa sen...
-
Acılarla demledim aşkımı semaverde
Dili bağlandı sözün takat yok yüreğimde
Gitti dönmedi yüreğim yangın yeri
Ne suyum var ne rüzgar kavrulan bir çöl gibi
Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor
Bedava diye mi böyle gözyaşım eksik olmuyor
Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor
Dertliyken gönül ne acı şarkı söylüyor
Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor
Bedava diye mi böyle gözyaşım eksik olmuyor
Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor
Dertliyken gönül ne acı şarkı söylüyor
Acılarla demledim aşkımı semaverde
Dili bağlandı sözün takat yok yüreğimde
Gitti dönmedi yüreğim yangın yeri
Ne suyum var ne rüzgar kavrulan bir çöl gibi
Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor
Bedava diye mi böyle gözyaşım eksik olmuyor
Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor
Dertliyken gönül ne acı şarkı söylüyor
Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor
Bedava diye mi böyle gözyaşım eksik olmuyor
Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor
Dertliyken gönül ne acı şarkı söylüyor
Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor
Bedava diye mi böyle gözyaşım eksik olmuyor
Allahım artık bitir ağlamakla gün geçmiyor
Dertliyken gönül ne acı şarkı söylüyor
Ne acı şarkı söylüyor
-
Son sözünde akşam olmadı mı ?
Rengini saçlarından almadı mı ?
Seneler geçiyor yüzünü görmüyorum
Ayrılırken gözlerimden olmadım mı ?
**
Seneler durmuyor yere göge sıgmıyor
**
Geri dönüş olmuyor.. biliyorsun
Ayrılık utanmıyor son sözü söylüyor,
Sen bunu bilmiyorsun..
***
Bu yollar.. yollar değil geçtiğim
Günah değil.. çektiğim boşa değil,
Son değil..
Uzaklar.. uzak olmasalar
Tuzak kurmasalar,
Bana varmasan, kalmasann...