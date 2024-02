Nedim Zeper

Hele Az buz değil çok zaman boynum kıldan ince Sen çok zafer sarhoşu yaşadın hep gizlice Değirmeni kökünden götürme bana da lazım Uzlaş diyon tez elden Bak bak bak hele Bak bak bak hele hele Hele hele felek hele Hele hele felek hele Bağrında taş gizle, bağrında taş gizle Hele hele felek hele Hele hele felek hele Bağrında taş gizle, bağrında taş Canına yandığım felek Kevser suyu mu mübarek Canına yandığım felek Kevser suyu mu mübarek Hele hele felek hele Hele hele felek hele Bağrında taş gizle, bağrında taş gizle felek Az buz değil çok zaman boynum kıldan ince Sen çok zafer sarhoşu yaşadın hep gizlice *** Değirmeni kökünden götürme bana da lazım Uzlaş diyon tez elden Bak bak bak hele Bak bak bak hele hele Hele hele felek hele Hele hele felek hele Bağrında taş gizle, bağrında taş gizle Hele hele felek hele Hele hele felek hele Bağrında taş gizle, bağrında taş Canına yandığım felek Kevser suyu mu mübarek Canına yandığım felek Kevser suyu mu mübarek Hele hele felek hele Hele hele felek hele Bağrında taş gizle, bağrında taş gizle Hele hele felek hele Hele hele felek hele Bağrında taş gizle, bağrında taş gizle felek

Anam Uzun yollar diyarlar dolandım Şu derdime çare yok bulamadım İnsanlığı kaybetmişler bulanın Yollarına yaren olup koşarım oooy İnsanlığı kaybetmişler bulanın Yollarına yaren olup koşarım Anam… Anam… Anam… Anam Güzel günler gelecek yavrum derdi Benim karşılıksız seven can yongam Güzel günler gelecek yavrum derdi *** Benim karşılıksız seven can yongam Uzun yollar diyarlar dolandım Şu derdime çare yok bulamadım İnsanlığı kaybetmişler bulanın Yollarına yaren olup koşarım oooy İnsanlığı kaybetmişler bulanın Yollarına yaren olup koşarım Anam… Anam… Anam… Anam Güzel günler gelecek yavrum derdi Benim karşılıksız seven can yongam Anam… Anam… Anam… Anam Güzel günler gelecek yavrum derdi Benim karşılıksız seven can yongam Güzel günler gelecek yavrum derdi Benim karşılıksız seven can yongam

Deli Kız Geçmislere dalip kalsam Yar en dagli vurgun guzel Uzaklarda bir ses sanki Içten bir masal gibi ahhh *** Deliii kız Yoluna can feda olsuuuun Bu can seniiii seniii bulsun Gözler hep senle dolsunn **

Hanem Yuva Açmadı bu dalgalar bizi İşimiz olmaz zaten o yolda Devri bozuk olduk be biz Ruhumuza takılan, takılan hasta Dönsem diyorum düne, dönüşü yok Yarını görsem desem arkası çok Dönsem diyorum düne, dönüşü yok Yarını görsem desem arkası çok Aşk hala bana mağrur bakar Benim ona hanem, hanem yuva Devri bozuk olduk be biz Ruhumuza takılan, takılan hasta Açmadı bu dalgalar bizi İşimiz olmaz zaten o yolda Devri bozuk olduk be biz Ruhumuza takılan, takılan hasta Dönsem diyorum düne, dönüşü yok *** Yarını görsem desem arkası çok Dönsem diyorum düne, dönüşü yok Yarını görsem desem arkası çok Aşk hala bana mağrur bakar Benim ona hanem, hanem yuva Devri bozuk olduk be biz Ruhumuza takılan, takılan hasta Aşk hala bana mağrur bakar Benim ona hanem, hanem yuva Devri bozuk olduk be biz Ruhumuza takılan, takılan hasta Aaa aaa aaaa Aşk hala bana mağrur bakar Benim ona hanem, hanem yuva Devri bozuk olduk be biz Ruhumuza takılan, takılan hasta

İsyan ir yer açtım sonsuza kadar yüreğinde Kavuşmak hasret kokan zamana kaldı Bir yer açtım sonsuza kadar yüreğinde Kavuşmak hasret kokan zamana kaldı ooff Her an yaşanmamış duygulara Gönlüm ayaz vakti güneşine kandı Sevgiyi sevgi yapan yalnızlıklara isyan Her an yaşanmamış duygulara Gönlüm karanlıkların güneşine kandı *** Sevgiyi sevgi yapan yalnızlıklara… İsyan Bir sevginle doyan şu ruhuma Bir seninle yaşayan şu canıma Hasrette yeter mutlu olmaya Bir sen ol şu dünyamda Her an yaşanmamış duygulara Gönlüm ayaz vakti güneşine kandı Sevgiyi sevgi yapan yalnızlıklara… İsyan Yalan gülmelere, yalan sevmelere, sahte yüzlere isyan Yalan gülmelere, yalan sevmelere, sahte yüzlere isyan Her an yaşanmamış duygulara Gönlüm ayaz vakti güneşine kandı Sevgiyi sevgi yapan yalnızlıklara… İsyan

Kim Hancı Benim kârım ben değilim Yapan yapmış hesabı içinden Benim canım can, can değil ya Çıkan çıkmış işin içinden E bunamadık nane kaynatsın ruhumuz E uslanmadık sırıtsın duruşumuz E uslanmadık hep tekledik topumuz E uslanmadık hep tekledik topumuz Coş, coş, coş boş dostum boş Kim hancı sen daha koş Coş, coş, coş boş dostum boş Kim hancı sen daha koş Coş, coş, coş boş dostum boş Kim hancı sen daha koş Coş, coş, coş bu dünya boş *** Kim hancı sen daha koş, koş Koş, koş koş, koş, koş, koş Benim kârım ben değilim Yapan yapmış hesabı içinden Benim canım can, can değil ya Çıkan çıkmış işin içinden E bunamadık nane kaynatsın ruhumuz E uslanmadık sırıtsın duruşumuz E uslanmadık hep tekledik topumuz E uslanmadık hep tekledik topumuz Coş, coş, coş boş dostum boş Kim hancı sen daha koş Coş, coş, coş boş dostum boş Kim hancı sen daha koş Coş, coş, coş boş dostum boş Kim hancı sen daha koş Coş, coş, coş… Coş, coş, coş

Leylen Meşfu Canım pek yüreğim şamar Yok sözüm kim hesap sorar Kahrımı sabrımla sarar Leylen meşfu *** Çok yorgun varım yoğum Belli olmaz sağım solum Yolundan döner mi kulun Leylen meşfu *** Ne bu yolun dumanı tozu Yar yüreğin huyudur huyu Var yüreğin bana bir zoru Leylen meşfu

Neler Az önce düşündüğüm gibi Mutluluk yetip yetmiyor Dalgamı geçerim ama Aklım izin vermiyor Kapanıp kendi dünyama Biliyorum yok öyle bir dünya Neler, neler ser verir sır vermez Aklımdan müebbet sürer Neler, neler ser verir sır vermez Aklımdan müebbet sürer Az önce düşündüğüm gibi *** Mutluluk yetip yetmiyor Dalgamı geçerim ama Aklım izin vermiyor Kapanıp kendi dünyama Biliyorum yok öyle bir dünya Neler, neler ser verir sır vermez Aklımdan müebbet sürer Neler, neler ser verir sır vermez Aklımdan müebbet sürer Neler, neler ser verir sır vermez Aklımdan müebbet sürer Neler, neler ser verir sır vermez Aklımdan müebbet sürer

Rüya Söküp atamıyorum Aklımdan seni Dönüp bakamıyorum Gururum deli Seninle aşkımız gerçek Yeniden yazmamız gerek Yalnız sözler yetmez anlatmaya Gönül ister benim olmaz Ömür geçer yerin dolmaz Yalnız gözler yetmez ağlamaya Sensizlik ne kadar uzun Sesimi duyuyor musun? Yoksa sen uyuyor musun? Rüya görüyor musun? Hasreti duyuyor musun? Hiç mektup yazıyor musun? Denize bakıyor musun? Beni seviyor musun?

Sen Gidersen Gitme bırakma beni Ben sensiz sevemem kimseyi Yalnızlık kor gibi yansa şu kalabalıkta Sen gitme… Gitme bırakma beni Ben sensiz sevemem kimseyi Yalnızlık kor gibi yansa şu kalabalıkta Sen gitme… Sen gidersen uyanır korkular titrek bakışlarla Sen gidersen kımıldar tenim Üşür sıcak duygularla Sen gidersen uyanır korkular titrek bakışlarla Sen gidersen kımıldar tenim *** Üşür sıcak duygularla Ahh ahhh Gitme bırakma beni Ben sensiz sevemem kimseyi Yalnızlık kor gibi yansa şu kalabalıkta Sen gitme… Sen gidersen uyanır korkular titrek bakışlarla Sen gidersen kımıldar tenim Üşür sıcak duygularla Sen gidersen uyanır korkular titrek bakışlarla Sen gidersen kımıldar tenim Üşür sıcak duygularla Oofff ooooffff gitme Gitme bırakma beni Ben sensiz sevemem kimseyi Yalnızlık kor gibi yansa şu kalabalıkta Sen gitme…