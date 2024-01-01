Nedim Zeper

ir yer açtım sonsuza kadar yüreğinde Kavuşmak hasret kokan zamana kaldı Bir yer açtım sonsuza kadar yüreğinde Kavuşmak hasret kokan zamana kaldı ooff Her an yaşanmamış duygulara Gönlüm ayaz vakti güneşine kandı Sevgiyi sevgi yapan yalnızlıklara isyan Her an yaşanmamış duygulara Gönlüm karanlıkların güneşine kandı *** Sevgiyi sevgi yapan yalnızlıklara… İsyan Bir sevginle doyan şu ruhuma Bir seninle yaşayan şu canıma Hasrette yeter mutlu olmaya Bir sen ol sendeyim.com şu dünyamda Her an yaşanmamış duygulara Gönlüm ayaz vakti güneşine kandı Sevgiyi sevgi yapan yalnızlıklara… İsyan Yalan gülmelere, yalan sevmelere, sahte yüzlere isyan Yalan gülmelere, yalan sevmelere, sahte yüzlere isyan Her an yaşanmamış duygulara Gönlüm ayaz vakti güneşine kandı Sevgiyi sevgi yapan yalnızlıklara… İsyan