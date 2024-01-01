İsyan Şarkı Sözleri
Nedim Zeper İsyan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nedim Zeper İsyan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İsyan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
ir yer açtım sonsuza kadar yüreğinde
Kavuşmak hasret kokan zamana kaldı
Bir yer açtım sonsuza kadar yüreğinde
Kavuşmak hasret kokan zamana kaldı ooff
Her an yaşanmamış duygulara
Gönlüm ayaz vakti güneşine kandı
Sevgiyi sevgi yapan yalnızlıklara isyan
Her an yaşanmamış duygulara
Gönlüm karanlıkların güneşine kandı
***
Sevgiyi sevgi yapan yalnızlıklara… İsyan
Bir sevginle doyan şu ruhuma
Bir seninle yaşayan şu canıma
Hasrette yeter mutlu olmaya
Bir sen ol sendeyim.com şu dünyamda
Her an yaşanmamış duygulara
Gönlüm ayaz vakti güneşine kandı
Sevgiyi sevgi yapan yalnızlıklara… İsyan
Yalan gülmelere, yalan sevmelere, sahte yüzlere isyan
Yalan gülmelere, yalan sevmelere, sahte yüzlere isyan
Her an yaşanmamış duygulara
Gönlüm ayaz vakti güneşine kandı
Sevgiyi sevgi yapan yalnızlıklara… İsyan