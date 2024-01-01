Nedim Zeper

-
Az önce düşündüğüm gibi
Mutluluk yetip yetmiyor
Dalgamı geçerim ama
Aklım izin vermiyor
Kapanıp kendi dünyama
Biliyorum yok öyle bir dünya
Neler, neler ser verir sır vermez
Aklımdan müebbet sürer
Neler, neler ser verir sır vermez
Aklımdan müebbet sürer
Az önce düşündüğüm gibi
***
Mutluluk yetip yetmiyor
Dalgamı geçerim ama
Aklım izin vermiyor
Kapanıp kendi dünyama
Biliyorum yok öyle bir dünya
Neler, neler ser verir sır vermez
Aklımdan müebbet sürer
Neler, neler ser verir sır vermez
Aklımdan müebbet sürer
Neler, neler ser verir sır vermez
Aklımdan müebbet sürer
Neler, neler ser verir sır vermez
Aklımdan müebbet sürer
-
Uzun yollar diyarlar dolandım
Şu derdime çare yok bulamadım
İnsanlığı kaybetmişler bulanın
Yollarına yaren olup koşarım oooy
İnsanlığı kaybetmişler bulanın
Yollarına yaren olup koşarım
Anam… Anam… Anam… Anam
Güzel günler gelecek yavrum derdi
Benim karşılıksız seven can yongam
Güzel günler gelecek yavrum derdi
***
Benim karşılıksız seven can yongam
Uzun yollar diyarlar dolandım
Şu derdime çare yok bulamadım
İnsanlığı kaybetmişler bulanın
Yollarına yaren olup koşarım oooy
İnsanlığı kaybetmişler bulanın
Yollarına yaren olup koşarım
Anam… Anam… Anam… Anam
Güzel günler gelecek yavrum derdi
Benim karşılıksız seven can yongam
Anam… Anam… Anam… Anam
Güzel günler gelecek yavrum derdi
Benim karşılıksız seven can yongam
Güzel günler gelecek yavrum derdi
Benim karşılıksız seven can yongam
-
Geçmislere dalip kalsam
Yar en dagli vurgun guzel
Uzaklarda bir ses sanki
Içten bir masal gibi ahhh
***
Deliii kız
Yoluna can feda olsuuuun
Bu can seniiii seniii bulsun
Gözler hep senle dolsunn
**
-
Açmadı bu dalgalar bizi
İşimiz olmaz zaten o yolda
Devri bozuk olduk be biz
Ruhumuza takılan, takılan hasta
Dönsem diyorum düne, dönüşü yok
Yarını görsem desem arkası çok
Dönsem diyorum düne, dönüşü yok
Yarını görsem desem arkası çok
Aşk hala bana mağrur bakar
Benim ona hanem, hanem yuva
Devri bozuk olduk be biz
Ruhumuza takılan, takılan hasta
Açmadı bu dalgalar bizi
İşimiz olmaz zaten o yolda
Devri bozuk olduk be biz
Ruhumuza takılan, takılan hasta
Dönsem diyorum düne, dönüşü yok
***
Yarını görsem desem arkası çok
Dönsem diyorum düne, dönüşü yok
Yarını görsem desem arkası çok
Aşk hala bana mağrur bakar
Benim ona hanem, hanem yuva
Devri bozuk olduk be biz
Ruhumuza takılan, takılan hasta
Aşk hala bana mağrur bakar
Benim ona hanem, hanem yuva
Devri bozuk olduk be biz
Ruhumuza takılan, takılan hasta
Aaa aaa aaaa
Aşk hala bana mağrur bakar
Benim ona hanem, hanem yuva
Devri bozuk olduk be biz
Ruhumuza takılan, takılan hasta
-
Az buz değil çok zaman boynum kıldan ince
Sen çok zafer sarhoşu yaşadın hep gizlice
Değirmeni kökünden götürme bana da lazım
Uzlaş diyon tez elden
Bak bak bak hele
Bak bak bak hele hele
Hele hele felek hele
Hele hele felek hele
Bağrında taş gizle, bağrında taş gizle
Hele hele felek hele
Hele hele felek hele
Bağrında taş gizle, bağrında taş
Canına yandığım felek
Kevser suyu mu mübarek
Canına yandığım felek
Kevser suyu mu mübarek
Hele hele felek hele
Hele hele felek hele
Bağrında taş gizle, bağrında taş gizle felek
Az buz değil çok zaman boynum kıldan ince
Sen çok zafer sarhoşu yaşadın hep gizlice
***
Değirmeni kökünden götürme bana da lazım
Uzlaş diyon tez elden
Bak bak bak hele
Bak bak bak hele hele
Hele hele felek hele
Hele hele felek hele
Bağrında taş gizle, bağrında taş gizle
Hele hele felek hele
Hele hele felek hele
Bağrında taş gizle, bağrında taş
Canına yandığım felek
Kevser suyu mu mübarek
Canına yandığım felek
Kevser suyu mu mübarek
Hele hele felek hele
Hele hele felek hele
Bağrında taş gizle, bağrında taş gizle
Hele hele felek hele
Hele hele felek hele
Bağrında taş gizle, bağrında taş gizle felek
-
ir yer açtım sonsuza kadar yüreğinde
Kavuşmak hasret kokan zamana kaldı
Bir yer açtım sonsuza kadar yüreğinde
Kavuşmak hasret kokan zamana kaldı ooff
Her an yaşanmamış duygulara
Gönlüm ayaz vakti güneşine kandı
Sevgiyi sevgi yapan yalnızlıklara isyan
Her an yaşanmamış duygulara
Gönlüm karanlıkların güneşine kandı
***
Sevgiyi sevgi yapan yalnızlıklara… İsyan
Bir sevginle doyan şu ruhuma
Bir seninle yaşayan şu canıma
Hasrette yeter mutlu olmaya
Bir sen ol sendeyim.com şu dünyamda
Her an yaşanmamış duygulara
Gönlüm ayaz vakti güneşine kandı
Sevgiyi sevgi yapan yalnızlıklara… İsyan
Yalan gülmelere, yalan sevmelere, sahte yüzlere isyan
Yalan gülmelere, yalan sevmelere, sahte yüzlere isyan
Her an yaşanmamış duygulara
Gönlüm ayaz vakti güneşine kandı
Sevgiyi sevgi yapan yalnızlıklara… İsyan
-
Benim kârım ben değilim
Yapan yapmış hesabı içinden
Benim canım can, can değil ya
Çıkan çıkmış işin içinden
E bunamadık nane kaynatsın ruhumuz
E uslanmadık sırıtsın duruşumuz
E uslanmadık hep tekledik topumuz
E uslanmadık hep tekledik topumuz
Coş, coş, coş boş dostum boş
Kim hancı sen daha koş
Coş, coş, coş boş dostum boş
Kim hancı sen daha koş
Coş, coş, coş boş dostum boş
Kim hancı sen daha koş
Coş, coş, coş bu dünya boş
***
Kim hancı sen daha koş, koş
Koş, koş koş, koş, koş, koş
Benim kârım ben değilim
Yapan yapmış hesabı içinden
Benim canım can, can değil ya
Çıkan çıkmış işin içinden
E bunamadık nane kaynatsın ruhumuz
E uslanmadık sırıtsın duruşumuz
E uslanmadık hep tekledik topumuz
E uslanmadık hep tekledik topumuz
Coş, coş, coş boş dostum boş
Kim hancı sen daha koş
Coş, coş, coş boş dostum boş
Kim hancı sen daha koş
Coş, coş, coş boş dostum boş
Kim hancı sen daha koş
Coş, coş, coş… Coş, coş, coş
-
Canım pek yüreğim şamar
Yok sözüm kim hesap sorar
Kahrımı sabrımla sarar
Leylen meşfu
***
Çok yorgun varım yoğum
Belli olmaz sağım solum
Yolundan döner mi kulun
Leylen meşfu
***
Ne bu yolun dumanı tozu
Yar yüreğin huyudur huyu
Var yüreğin bana bir zoru
Leylen meşfu
-
Söküp atamıyorum
Aklımdan seni
Dönüp bakamıyorum
Gururum deli
Seninle aşkımız gerçek
Yeniden yazmamız gerek
Yalnız sözler yetmez anlatmaya
Gönül ister benim olmaz
Ömür geçer yerin dolmaz
Yalnız gözler yetmez ağlamaya
Sensizlik ne kadar uzun
Sesimi duyuyor musun?
Yoksa sen uyuyor musun?
Rüya görüyor musun?
Hasreti duyuyor musun?
Hiç mektup yazıyor musun?
Denize bakıyor musun?
Beni seviyor musun?
-
Gitme bırakma beni
Ben sensiz sevemem kimseyi
Yalnızlık kor gibi yansa şu kalabalıkta
Sen gitme…
Gitme bırakma beni
Ben sensiz sevemem kimseyi
Yalnızlık kor gibi yansa şu kalabalıkta
Sen gitme…
Sen gidersen uyanır korkular titrek bakışlarla
Sen gidersen kımıldar tenim
Üşür sıcak duygularla
Sen gidersen uyanır korkular titrek bakışlarla
Sen gidersen kımıldar tenim
***
Üşür sıcak duygularla
Ahh ahhh
Gitme bırakma beni
Ben sensiz sevemem kimseyi
Yalnızlık kor gibi yansa şu kalabalıkta
Sen sendeyim.com gitme…
Sen gidersen uyanır korkular titrek bakışlarla
Sen gidersen kımıldar tenim
Üşür sıcak duygularla
Sen gidersen uyanır korkular titrek bakışlarla
Sen gidersen kımıldar tenim
Üşür sıcak duygularla
Oofff ooooffff gitme
Gitme bırakma beni
Ben sensiz sevemem kimseyi
Yalnızlık kor gibi yansa şu kalabalıkta
Sen gitme…
-
aşk bunları yazmaz
ayrılık son yalan
seni birdaha görmezsem
dayanamam inan
**
biliyorum biliyorum
çaresi yok sevgilim
sessizliğim senden kalan
ağlıyorum sonuma
**
gül desen gülemem
söz desen veremem
**
ayrılık şakası yok bunun
artık yorgunum biliyorsun
aldığım nefesim yokluğun
verişi yok bunun biliyorsun