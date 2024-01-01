Nedim Zeper

Gitme bırakma beni Ben sensiz sevemem kimseyi Yalnızlık kor gibi yansa şu kalabalıkta Sen gitme… Gitme bırakma beni Ben sensiz sevemem kimseyi Yalnızlık kor gibi yansa şu kalabalıkta Sen gitme… Sen gidersen uyanır korkular titrek bakışlarla Sen gidersen kımıldar tenim Üşür sıcak duygularla Sen gidersen uyanır korkular titrek bakışlarla Sen gidersen kımıldar tenim *** Üşür sıcak duygularla Ahh ahhh Gitme bırakma beni Ben sensiz sevemem kimseyi Yalnızlık kor gibi yansa şu kalabalıkta Sen sendeyim.com gitme… Sen gidersen uyanır korkular titrek bakışlarla Sen gidersen kımıldar tenim Üşür sıcak duygularla Sen gidersen uyanır korkular titrek bakışlarla Sen gidersen kımıldar tenim Üşür sıcak duygularla Oofff ooooffff gitme Gitme bırakma beni Ben sensiz sevemem kimseyi Yalnızlık kor gibi yansa şu kalabalıkta Sen gitme…