Nedim Zeper

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Efe Can on the track, man *** Dönüyorum eve, onunla olmadan Bilmeden adını, bilmeden adımı Kalıyorum öyle gözümde hiçbi' şey Bir bakış nâmına soluksuz endişe *** Dönüyorum eve, onunla olmadan Bilmeden adını, bilmeden adımı Kalıyorum öyle gözümde hiçbi' şey Bir bakış nâmına soluksuz endişe *** Dönüyor aklım nerde? Benimle kalmaz bu yangın Kalıyor aklım nerde? İçimde dinmeyen bir ağrım *** Seninle değil, benimle bu aşk Kanımda değil, canımda bu aşk Unuturum sanma, alışırım sanma Ölene dek belki dilimde şu aşk *** Seninle değil, benimle bu aşk Kanımda değil, canımda bu aşk Unuturum sanma, alışırım sanma Ölene dek belki dilimde şu aşk *** Dönüyorum eve, onunla olmadan Bilmeden adını, bilmeden adımı Takılmış dilime bak, çıkmaz ki hiç aklımdan Aşıkken resmine onula olmadan *** Dönüyorum eve, onunla olmadan Bilmeden adını, bilmeden adımı Takılmış dilime bak, çıkmaz ki hiç aklımdan Aşıkken resmine onula olmadan *** Seninle değil, benimle bu aşk Kanımda değil, canımda bu aşk Unuturum sanma, alışırım sanma Ölene dek belki dilimde şu aşk *** Seninle değil, benimle bu aşk Kanımda değil, canımda bu aşk Unuturum sanma, alışırım sanma Ölene dek belki dilimde şu aşk