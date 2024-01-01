Dönüyorum Eve Şarkı Sözleri
Nedim Zeper Dönüyorum Eve şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nedim Zeper Dönüyorum Eve şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dönüyorum Eve sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nedim Zeper
Dönüyorum Eve
-
Çok çok yorgunum çok üzgünüm
İstemezdim böyle olsun
Çok çok yalnızım çok mutsuzum
İstemezdim böyle olsun www.sendeyim.com
Pişman olduğunda ayrılık yorduğunda
Dönmek istersen bekliyor olacağım
Elbet üzüleceğim sararıp süzüleceğim
Sözümden dönmeyeceğim bekliyor olacağım
Elbet üzüleceğim sararıp süzüleceğim
Sözümden dönmeyeceğim bekliyor olacağım
Çok çok yorgunum çok üzgünüm
İstemezdim böyle olsun
Çok çok yalnızım çok mutsuzum
İstemezdim böyle olsun www.sendeyim.com
Pişman olduğunda ayrılık yorduğunda
Dönmek istersen bekliyor olacağım
Elbet üzüleceğim sararıp süzüleceğim
Sözümden dönmeyeceğim bekliyor olacağım
Pişman olduğunda ayrılık yorduğunda
Dönmek istersen bekliyor olacağım
Elbet üzüleceğim sararıp süzüleceğim
Sözümden dönmeyeceğim bekliyor olacağım
Gözlerime hücum eden yaşların bir anlamı olmalı
Beni böyle bırakıp giderken diyecek bir sözünde olmalı
Gözlerime hücum eden yaşların bir anlamı olmalı
Beni böyle bırakıp giderken diyecek bir sözünde olmalı
Pişman olduğunda ayrılık yorduğunda www.sendeyim.com
Dönmek istersen bekliyor olacağım
Elbet üzüleceğim sararıp süzüleceğim
Sözümden dönmeyeceğim bekliyor olacağım
Elbet üzüleceğim sararıp süzüleceğim
Sözümden dönmeyeceğim bekliyor olacağım
-
Efe Can on the track, man
***
Dönüyorum eve, onunla olmadan
Bilmeden adını, bilmeden adımı
Kalıyorum öyle gözümde hiçbi' şey
Bir bakış nâmına soluksuz endişe
***
Dönüyorum eve, onunla olmadan
Bilmeden adını, bilmeden adımı
Kalıyorum öyle gözümde hiçbi' şey
Bir bakış nâmına soluksuz endişe
***
Dönüyor aklım nerde?
Benimle kalmaz bu yangın
Kalıyor aklım nerde?
İçimde dinmeyen bir ağrım
***
Seninle değil, benimle bu aşk
Kanımda değil, canımda bu aşk
Unuturum sanma, alışırım sanma
Ölene dek belki dilimde şu aşk
***
Seninle değil, benimle bu aşk
Kanımda değil, canımda bu aşk
Unuturum sanma, alışırım sanma
Ölene dek belki dilimde şu aşk
***
Dönüyorum eve, onunla olmadan
Bilmeden adını, bilmeden adımı
Takılmış dilime bak, çıkmaz ki hiç aklımdan
Aşıkken resmine onula olmadan
***
Dönüyorum eve, onunla olmadan
Bilmeden adını, bilmeden adımı
Takılmış dilime bak, çıkmaz ki hiç aklımdan
Aşıkken resmine onula olmadan
***
Seninle değil, benimle bu aşk
Kanımda değil, canımda bu aşk
Unuturum sanma, alışırım sanma
Ölene dek belki dilimde şu aşk
***
Seninle değil, benimle bu aşk
Kanımda değil, canımda bu aşk
Unuturum sanma, alışırım sanma
Ölene dek belki dilimde şu aşk