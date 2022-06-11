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7/24 Dinle Nefesin Yetebildiği Kadar
Nefesin Yetebildiği Kadar
ALBÜM

Nefesin Yetebildiği Kadar

Can Koç

2022 5 Şarkı 17:56
DİNLE
Şarkı Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Öpüyorum Kocaman

Can Koç 03:16
02

Salına Salına Gel

Can Koç 03:27
03

Senin Gibi

Can Koç 04:10
04

Yine de Dayanırım

Can Koç 03:34
05

Zehir

Can Koç 03:29
... KAPAT
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