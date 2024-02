Holà, holà, hello, Tu m’harcèles au tél, allô ? Tu m'donnais plus trop de nouvelles Quand j’avais la tête sous l’eau Avec ou sans allié, j’aurais bâti ma vie Loin du mal et des mots ** J’ai franchi les paliers Ma beauté m’a fait défaut Est-ce que je dois m’méfier De toi plus que des autres ? Ton cœur me veut, mais Tu n'me dis pas les choses Tu n'me dis pas les choses ** Allô, allô, allô, قلبي، قلبي J'deviens paro, paro, paro Allô, allô, allô, قلبي، قلبي J'deviens paro, paro, paro ** Allô, allô, allô, قلبي، قلبي J'deviens paro, paro, paro Allô, allô, allô, قلبي، قلبي J'deviens paro, paro, paro ** J'te demande pas, j’ai passé l’âge J'pourrais juste être ta belle J'vaux pas de ton empathie, chéri J'veux pas du minimum ** Fais de moi ton alliée Même si la vie t'a bousillé Laisse-moi le temps, j'vais réparer À deux, ça le fait mieux Toi et moi, c’est le feu Mais te suivre, c’est dangereux ** J'pouvais pas trouver mieux On m’dit que t’es pas sérieux Me prends pas pour un jeu Est-ce que je dois m’méfier De toi plus que des autres ? Ton cœur me veut, mais Tu n'me dis pas les choses Tu n'me dit pas les choses ** Allô, allô, allô, قلبي، قلبي J'deviens paro, paro, paro Allô, allô, allô, قلبي، قلبي J'deviens paro, paro, paro