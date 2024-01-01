Arsız Bir Kuş Sen yanıldın ben yanıldım Neler gördük bu alemde Her gülene inandık Bir daha sevmek mi tövbe Bizi sildi bir kalemde Gecelerce ağladık Arsız bir kuş aynı anda İki kalbe de konmuş Ben unuttum sen de unut Yarin ellerin olmuş Arsız bir kuş aynı anda İki kalbe de konmuş Ben unuttum sen de unut Yarin ellerin olmuş Anla artık anla gönlüm Ondan sana yar olmaz Bizdeki kalp yangınına Çare derman bulunmaz Anla artık anla gönlüm Ondan sana yar olmaz Bizdeki kalp yangınına Çare derman bulunmaz Arsız bir kuş aynı anda İki kalbe de konmuş Ben unuttum sen de unut Yarin ellerin olmuş Arsız bir kuş aynı anda İki kalbe de konmuş Ben unuttum sen de unut Yarin ellerin olmuş

Arkadaşım sevgi ne güzel şey degil mi?tanrı’nın bize verdiği en güzel hediye,hiç olmadık zamanda içimize alev gibi düşen dünyadaki en güzel duygu bence hayatın gerçek anlamı dimi?SADECE SEVGİLİ ANLAMINA SÖLEMİYORUM BÜTÜN SEVDİKLERİMİZİN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ ÇÜNKÜ ONLARI NE ZAMAN KAYBEDECEĞİMİZİ BİLEMEYİZ Kİ ONLARI NE KADAR ÇOK SEVDİĞİMİZİ SÖLEYECEK ŞANSIMIZ OLMAYABİLİR sevgi dedimde aklıma ne geldi biliyomusunuz? gecenlerde basimizdan bi olay gecti aylarca beraber olduğum bi sevgilim vardı,gözümden bile sakındığım o kadar güzel bi kızdıki anlatamam deli gibi kıskanıyordum hiç bir arkadaşıma tanıştırmadım onu bi gün evde oturuyduk o mutfaktayken ben hayatta hiç yapmadığım bişeyi yaptım,ve onun telefonundaki mesajları okudum bide ne göriyim dersiniz AŞKIM CUMARTESİ SAAT 2 DE KADİKÖY İSKELESİNDE BULUŞALIM MI? diyen bi mesaj keşke okumasaydım tabi saat 2de bende ordaydım aman allahım gözlerime inanamadım HAYATTA EN ÇOK SEVDİĞİM VE YILLARDIR AYNI SAHNEYİ PAŞLAŞTIĞIM PİYANİST ARKADAŞIM OZAN BENİ ONUNLA ALDATMIŞTI YEMİN EDERİM BEYNİMDEN VURULMUŞA DÖNDÜM KISACASI AYRILDIK duydumki 20 gün sonra onuda terk etmiş bizim semtte küçük bir meyhane var orda gördüm ozanı dertli dertli içiyordu gözleri dolu dolu kadehimi kaptığım gibi oturdum yanına ve ona dedimki sonra şarkıyla birlikte..: nejat alp _senmiydin sevgilimi çalan? anladımki dostluklar yalan sen olamazsın bu canımı acıtan beni sırtımdan vuran ozan -benmiydim seni böyle yakan sevdiğine kem gözle bakan bilmiyordum onun senle olduğunu nasıl yaptım sana bunu nejat alp: -ben onu delice sevmiştim gözlerine cennet demiştim bir daha hiçbir gülen göze inanmam yıkılırım ben hala…. ozan: -çıkarsızca sevdim ben onu böylemi olacaktı sonu sen de yandın bu aşkta bak bende yandım HAK ETMDİK BİZ BUNU!! nejat alp: -ilk bahar kışa döndü bu zalimin yüzünden DOSTUM SENİN Bİ SUÇUN YOK ANLIYORUM GÖZÜNDEN ozan: -seni üzgün görmektense bu kalbimi yakardım öleceğimi bilsemde aranızdan çıkardım

Yalan Söyledin Kader yazarken defterimizi Herkesin bahtına bir derya düştü Kimi mutluluğu yaşadı ise Bana senin gibi yalancı düşütü *** Yalancı yalancı yalancısın sen Sonunda yalandan öleceksin sen Kalır mı kimsede kimsenin ahı Bilmem ki nasıl can vereceksin sen *** Kör oldum aşkına düştüm dışarı Gözüm hiç kimseyi göremez oldu Bir kilit vurdun ki kalbime benim Başka kimseyi sevemez oldum *** Yalancı yalancı yalancısın sen Sonunda yalandan öleceksin sen Kalır mı kimsede kimsenin ahı Bilmem ki nasıl can vereceksin sen

Suzan Suzi Kırklar dağının düzü Ziyaret çarptı bizi kör olasın susan suzi sular apardı bizi ** Köprü altı kapkara Suzan gel beni ara Saçlarıma kumlar doldu Tarak getir sen tara

Falcı Efendim (falcı, falcı, falcı) Falcı mı Benim eski parçam falcı mı Tamam tamam okumazmıyım Benim canım Turgayımın parçası o Hatta en çok sevdiğim parçalarımdan biridir Hadi Turgay çalalım o güzel şarkını Yolum düştü bir falcıya Neler dedi onun için Bakıp durdu avucuma Neler çıktı daha neler Bakıp durdu avucuma Neler çıktı daha neler Ellerimi bırak falcı Fal yalancı sen yalancı Ümit güzel gerçek acı Bana artık o yabancı Hatırlatma adını unutmuştum Unutmuştum aşkını Kapatmıştım kapımı Taşlara çal falını Hatırlatma adını Unutmuştum aşkını Kapatmıştım kapımı Taşlara çal falını Birgün bana dönecekmiş Affet beni diyecekmiş Gözyaşımı silecekmiş Yeter falcı fal yalancı Gözyaşımı silecekmiş Yeter falcı fal yalancı Ellerimi bırak falcı Fal yalancı sen yalancı Ümit güzel gerçek acı Bana artık o yabancı Hatırlatma adını Unutmuştum aşkını Kapatmıştım kapımı Taşlar açar falını Hatırlatma adını Unutmuştum aşkını Kapatmıştım kapımı Taşlar açar falını Teşekkür ederim

Yorgan Unumu eledim eleğimi asmadım Saçlarıma bakmayın otuzuma basmadım Gözümü bir açtım bugünlere gelmişim Sevdiklerim uğruna genç ömrümü vermişim Roman olur yazsam yazsam Eller neder bu yaşımdan sonra azsam Yorganda kene var, kopar kopar gene var Levanlarim cebimde, söyleyin sizde ne var Yorganda kene var, kopar kopar gene var Levanlarim cebimde, söyleyin sizde ne var Yolumu yürüdüm, karıncayı ezmedim Mincarilik uğruna, dostlarımı üzmedim İyi günlerimde yanımda olan dostlar Başım dara düşünce, neden yanımda yoklar Roman olur yazsam yazsam Eller neder bu yaşımdan sonra azsam Yorganda kene var, kopar kopar gene var Levanlarim cebimde, söyleyin sizde ne var Yorganda kene var, kopar kopar gene var Levanlarim cebimde, söyleyin sizde ne var Yorganda kene var, kopar kopar gene var Levanlarim cebimde, söyleyin sizde ne var Yorganda kene var, kopar kopar gene var Levanlarim cebimde, söyleyin sizde ne var, Teşekkürler, teşekkür ederim, sağolun efendim sağolun

Şaka Yaptım Ayrılmalıyız senle ikimiz Mutlu olamayız biz Hasret ikimizi kavursa bile *** Unutmalıyız bu sevgimizi Unutmalıyız biz Gözümüzde yaş kalmasa bile *** Söyleme söyleme Dayanmaz yüreğim söyleme Dur isteme dur Ayrılık ölüm gibi isteme *** Şaka yaptım şaka şaka yaptım Sevgilim ayrılır mıyım Senin gibi sevgiliyi ömrümce bırakır mıyım *** Bir an sahi sanmıştım Nasıl da inanmıştım Sözlerine kanmıştım Ayrılık var sanmıştım *** Delisin deli deli delisin Şaka bile olsa deme Ateş düşer yüreğime Nasıl razı olur gönlün Bana böyle sözler etmeye