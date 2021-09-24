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7/24 Dinle Nejat Alp

Nejat Alp

Fantezi Müzik

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01

Şaka Yaptım

02

Her Mevsim İçimden Gelir Geçersin

03

Sorma Bana Nafile

04

Yadımda O Sevdalı

05

İltimas Etmeğe

... KAPAT
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Albümler

2006 Berlin Konseri Nejat Alp

Her Mevsim Nejat Alp

Çalma Listeleri

Seda Sayan

Seda Sayan

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