Her Mevsim Şarkı Sözleri
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Her mevsim içimden gelir geçersin ... gelir geçersin
Sen vefasız yolcu, kalbim ... kalbim ... kalbim viran edersin
Sen vefasız yolcu, kalbim ... kalbim ... kalbim viran edersin
Merhaba demeden, elveda ... elveda dersin
Sen vefasız yolcu, kalbim ... kalbim ... kalbim viran edersin
Sen vefasız yolcu, kalbim ... kalbim ... kalbim viran edersin