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7/24 Dinle Nejat Alp Şaka Yaptım
Şaka Yaptım

Şaka Yaptım

Fantezi Müzik

37 Parça | 02:22:46
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şaka Yaptım

Nejat Alp 04:30
02

Yadımda O Sevdalı

Nejat Alp 03:21
03

Güller Arasında

Nejat Alp 03:12
04

İltimas Etmeğe

Nejat Alp 01:21
05

Sorma Bana Nafile

Nejat Alp 06:44
06

Her Mevsim İçimden Gelir Geçersin

Nejat Alp 03:50
07

Eğitim Şart

Nejat Alp 03:05
08

Arsız Bir Kuş

Nejat Alp 03:45
09

Arkadaşım

Nejat Alp 03:25
... KAPAT
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