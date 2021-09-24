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7/24 Dinle
Nejat Alp
Şaka Yaptım
Şaka Yaptım
Fantezi Müzik
37 Parça | 02:22:46
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01
Şaka Yaptım
Nejat Alp
04:30
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02
Yadımda O Sevdalı
Nejat Alp
03:21
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Şükrü Tunar
Besteci:
Şükrü Tunar
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03
Güller Arasında
Nejat Alp
03:12
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Şükrü Tunar
Besteci:
Şükrü Tunar
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04
İltimas Etmeğe
Nejat Alp
01:21
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hacı Arif Bey
Besteci:
Hacı Arif Bey
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05
Sorma Bana Nafile
Nejat Alp
06:44
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Vecdi Bingöl
Besteci:
Selahattin Pınar
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06
Her Mevsim İçimden Gelir Geçersin
Nejat Alp
03:50
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hüseyin Çolak
Besteci:
E.Semahat Özdenses
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07
Eğitim Şart
Nejat Alp
03:05
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08
Arsız Bir Kuş
Nejat Alp
03:45
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09
Arkadaşım
Nejat Alp
03:25
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