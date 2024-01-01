2006 Berlin Konseri Şarkı Sözleri
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Nejat Alp
2006 Berlin Konseri
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selvi boylum salın da gel
bir bakışın ömre bedel
ikimizi ayırdılar
kör olası zalim kader
**
sivas'ın yollarına
çıkayım dağlarına
bırak ben beni vuram
ölüm gitmez zoruma
**
kara saçın dolam dolam
boynunda urganın olam
eğer başka yar seversen
buralarda nasıl duram
**
sivas'ın yollarına
çıkayım dağlarına
bırak ben beni vuram
ölüm gitmez zoruma
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Sen yanıldın ben yanıldım
Neler gördük bu alemde
Her gülene inandık
Bir daha sevmek mi tövbe
Bizi sildi bir kalemde
Gecelerce ağladık
Arsız bir kuş aynı anda
İki kalbe de konmuş
Ben unuttum sen de unut
Yarin ellerin olmuş
Arsız bir kuş aynı anda
İki kalbe de konmuş
Ben unuttum sen de unut
Yarin ellerin olmuş
Anla artık anla gönlüm
Ondan sana yar olmaz
Bizdeki kalp yangınına
Çare derman bulunmaz
Anla artık anla gönlüm
Ondan sana yar olmaz
Bizdeki kalp yangınına
Çare derman bulunmaz
Arsız bir kuş aynı anda
İki kalbe de konmuş
Ben unuttum sen de unut
Yarin ellerin olmuş
Arsız bir kuş aynı anda
İki kalbe de konmuş
Ben unuttum sen de unut
Yarin ellerin olmuş
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sevgi ne güzel şey degil mi?tanrı’nın bize verdiği en güzel hediye,hiç olmadık zamanda içimize alev gibi
düşen dünyadaki en güzel duygu bence hayatın gerçek anlamı dimi?SADECE SEVGİLİ ANLAMINA
SÖLEMİYORUM BÜTÜN SEVDİKLERİMİZİN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ ÇÜNKÜ ONLARI NE ZAMAN
KAYBEDECEĞİMİZİ BİLEMEYİZ Kİ ONLARI NE KADAR ÇOK SEVDİĞİMİZİ SÖLEYECEK ŞANSIMIZ
OLMAYABİLİR sevgi dedimde aklıma ne geldi biliyomusunuz? gecenlerde basimizdan bi olay gecti aylarca beraber olduğum bi sevgilim
vardı,gözümden bile sakındığım o kadar güzel bi kızdıki anlatamam deli gibi kıskanıyordum hiç bir
arkadaşıma tanıştırmadım onu bi gün evde oturuyduk o mutfaktayken ben hayatta hiç yapmadığım
bişeyi yaptım,ve onun telefonundaki mesajları okudum bide ne göriyim dersiniz AŞKIM CUMARTESİ
SAAT 2 DE KADİKÖY İSKELESİNDE BULUŞALIM MI? diyen bi mesaj keşke okumasaydım tabi saat 2de
bende ordaydım aman allahım gözlerime inanamadım HAYATTA EN ÇOK SEVDİĞİM VE YILLARDIR
AYNI SAHNEYİ PAŞLAŞTIĞIM PİYANİST ARKADAŞIM OZAN BENİ ONUNLA ALDATMIŞTI YEMİN
EDERİM BEYNİMDEN VURULMUŞA DÖNDÜM KISACASI AYRILDIK duydumki 20 gün sonra onuda terk
etmiş bizim semtte küçük bir meyhane var orda gördüm ozanı dertli dertli içiyordu gözleri dolu dolu
kadehimi kaptığım gibi oturdum yanına ve ona dedimki
sonra şarkıyla birlikte..:
nejat alp
_senmiydin sevgilimi çalan? anladımki dostluklar yalan sen olamazsın bu canımı acıtan beni sırtımdan vuran
ozan
-benmiydim seni böyle yakan sevdiğine kem gözle bakan bilmiyordum onun senle olduğunu nasıl yaptım sana bunu
nejat alp:
-ben onu delice sevmiştim gözlerine cennet demiştim bir daha hiçbir gülen göze inanmam yıkılırım ben hala….
ozan:
-çıkarsızca sevdim ben onu böylemi olacaktı sonu sen de yandın bu aşkta bak bende yandım HAK ETMDİK BİZ BUNU!!
nejat alp:
-ilk bahar kışa döndü bu zalimin yüzünden DOSTUM SENİN Bİ SUÇUN YOK ANLIYORUM GÖZÜNDEN
ozan:
-seni üzgün görmektense bu kalbimi yakardım öleceğimi bilsemde aranızdan çıkardım
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Kader yazarken defterimizi
Herkesin bahtına bir derya düştü
Kimi mutluluğu yaşadı ise
Bana senin gibi yalancı düşütü
***
Yalancı yalancı yalancısın sen
Sonunda yalandan öleceksin sen
Kalır mı kimsede kimsenin ahı
Bilmem ki nasıl can vereceksin sen
***
Kör oldum aşkına düştüm dışarı
Gözüm hiç kimseyi göremez oldu
Bir kilit vurdun ki kalbime benim
Başka kimseyi sevemez oldum
***
Yalancı yalancı yalancısın sen
Sonunda yalandan öleceksin sen
Kalır mı kimsede kimsenin ahı
Bilmem ki nasıl can vereceksin sen
-
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Kırklar dağının düzü
Ziyaret çarptı bizi
kör olasın susan suzi
sular apardı bizi
**
Köprü altı kapkara
Suzan gel beni ara
Saçlarıma kumlar doldu
Tarak getir sen tara
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Efendim (falcı, falcı, falcı)
Falcı mı
Benim eski parçam falcı mı
Tamam tamam okumazmıyım
Benim canım Turgayımın parçası o
Hatta en çok sevdiğim parçalarımdan biridir
Hadi Turgay çalalım o güzel şarkını
Yolum düştü bir falcıya
Neler dedi onun için
Bakıp durdu avucuma
Neler çıktı daha neler
Bakıp durdu avucuma
Neler çıktı daha neler
Ellerimi bırak falcı
Fal yalancı sen yalancı
Ümit güzel gerçek acı
Bana artık o yabancı
Hatırlatma adını unutmuştum
Unutmuştum aşkını
Kapatmıştım kapımı
Taşlara çal falını
Hatırlatma adını
Unutmuştum aşkını
Kapatmıştım kapımı
Taşlara çal falını
Birgün bana dönecekmiş
Affet beni diyecekmiş
Gözyaşımı silecekmiş
Yeter falcı fal yalancı
Gözyaşımı silecekmiş
Yeter falcı fal yalancı
Ellerimi bırak falcı
Fal yalancı sen yalancı
Ümit güzel gerçek acı
Bana artık o yabancı
Hatırlatma adını
Unutmuştum aşkını
Kapatmıştım kapımı
Taşlar açar falını
Hatırlatma adını
Unutmuştum aşkını
Kapatmıştım kapımı
Taşlar açar falını
Teşekkür ederim
-
Unumu eledim eleğimi asmadım
Saçlarıma bakmayın otuzuma basmadım
Gözümü bir açtım bugünlere gelmişim
Sevdiklerim uğruna genç ömrümü vermişim
Roman olur yazsam yazsam
Eller neder bu yaşımdan sonra azsam
Yorganda kene var, kopar kopar gene var
Levanlarim cebimde, söyleyin sizde ne var
Yorganda kene var, kopar kopar gene var
Levanlarim cebimde, söyleyin sizde ne var
Yolumu yürüdüm, karıncayı ezmedim
Mincarilik uğruna, dostlarımı üzmedim
İyi günlerimde yanımda olan dostlar
Başım dara düşünce, neden yanımda yoklar
Roman olur yazsam yazsam
Eller neder bu yaşımdan sonra azsam
Yorganda kene var, kopar kopar gene var
Levanlarim cebimde, söyleyin sizde ne var
Yorganda kene var, kopar kopar gene var
Levanlarim cebimde, söyleyin sizde ne var
Yorganda kene var, kopar kopar gene var
Levanlarim cebimde, söyleyin sizde ne var
Yorganda kene var, kopar kopar gene var
Levanlarim cebimde, söyleyin sizde ne var,
Teşekkürler, teşekkür ederim, sağolun efendim sağolun
-
Ayrılmalıyız senle ikimiz
Mutlu olamayız biz
Hasret ikimizi kavursa bile
***
Unutmalıyız bu sevgimizi
Unutmalıyız biz
Gözümüzde yaş kalmasa bile
***
Söyleme söyleme
Dayanmaz yüreğim söyleme
Dur isteme dur
Ayrılık ölüm gibi isteme
***
Şaka yaptım şaka şaka yaptım
Sevgilim ayrılır mıyım
Senin gibi sevgiliyi ömrümce bırakır mıyım
***
Bir an sahi sanmıştım
Nasıl da inanmıştım
Sözlerine kanmıştım
Ayrılık var sanmıştım
***
Delisin deli deli delisin
Şaka bile olsa deme
Ateş düşer yüreğime
Nasıl razı olur gönlün
Bana böyle sözler etmeye
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