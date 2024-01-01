Nejat Çarkacı

Araladım gönlümü sevdanın rüzgarlarına Yüreğim alev alev yanacakmış yansın Korkmuyorum aşkından ecelim olsan bile Akşamlar kurşun misali vuracakmış, vursun Ne olursa olsun Ah gözlerim seni bulsun Kıyametler kopsa da Al bedenim senin olsun Ne olursa olsun Ah gözlerim seni bulsun Kıyametler kopsa da Al bedenim senin olsun Akasya kokulu yarim Pamuk tenli ellerin Bir gece gizlice çal ne olur Gönlümün kapısını Akasya kokulu yarim Toprak gözlü sevgilim Bir gece gizlice çal ne olur Gönlümün kapısını Araladım gönlümü sevdanın rüzgarlarına Yüreğim alev alev yanacakmış yansın Korkmuyorum aşkından ecelim olsan bile Akşamlar kurşun misali vuracakmış, vursun Ne olursa olsun Ah gözlerim seni bulsun Kıyametler kopsa da Al bedenim senin olsun Ne olursa olsun Ah gözlerim seni bulsun Kıyametler kopsa da Al bedenim senin olsun Akasya kokulu yarim Pamuk tenli ellerin Bir gece gizlice çal ne olur Gönlümün kapısını Akasya kokulu yarim Toprak gözlü sevgilim Bir gece gizlice çal ne olur Gönlümün kapısını Akasya kokulu yarim Pamuk tenli ellerin Bir gece gizlice çal ne olur Gönlümün kapısını Akasya kokulu yarim Toprak gözlü sevgilim Bir gece gizlice çal ne olur Gönlümün kapısını