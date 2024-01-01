Nejat Çarkacı

Sar Beni Şarkı Sözleri
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Araladım gönlümü sevdanın rüzgarlarına
Yüreğim alev alev yanacakmış yansın
Korkmuyorum aşkından ecelim olsan bile
Akşamlar kurşun misali vuracakmış, vursun
Ne olursa olsun
Ah gözlerim seni bulsun
Kıyametler kopsa da
Al bedenim senin olsun
Ne olursa olsun
Ah gözlerim seni bulsun
Kıyametler kopsa da
Al bedenim senin olsun
Akasya kokulu yarim
Pamuk tenli ellerin
Bir gece gizlice çal ne olur
Gönlümün kapısını
Akasya kokulu yarim
Toprak gözlü sevgilim
Bir gece gizlice çal ne olur
Gönlümün kapısını
Araladım gönlümü sevdanın rüzgarlarına
Yüreğim alev alev yanacakmış yansın
Korkmuyorum aşkından ecelim olsan bile
Akşamlar kurşun misali vuracakmış, vursun
Ne olursa olsun
Ah gözlerim seni bulsun
Kıyametler kopsa da
Al bedenim senin olsun
Ne olursa olsun
Ah gözlerim seni bulsun
Kıyametler kopsa da
Al bedenim senin olsun
Akasya kokulu yarim
Pamuk tenli ellerin
Bir gece gizlice çal ne olur
Gönlümün kapısını
Akasya kokulu yarim
Toprak gözlü sevgilim
Bir gece gizlice çal ne olur
Gönlümün kapısını
Akasya kokulu yarim
Pamuk tenli ellerin
Bir gece gizlice çal ne olur
Gönlümün kapısını
Akasya kokulu yarim
Toprak gözlü sevgilim
Bir gece gizlice çal ne olur
Gönlümün kapısını
-
Araladım gönlümü sevdanın rüzgarlarına
Yüreğim alev alev yanacakmış yansın
Korkmuyorum aşkından ecelim olsan bile
Akşamlar kurşun misali vuracakmış, vursun
Ne olursa olsun
Ah gözlerim seni bulsun
Kıyametler kopsa da
Al bedenim senin olsun
Ne olursa olsun
Ah gözlerim seni bulsun
Kıyametler kopsa da
Al bedenim senin olsun
Akasya kokulu yarim
Pamuk tenli ellerin
Bir gece gizlice çal ne olur
Gönlümün kapısını
Akasya kokulu yarim
Toprak gözlü sevgilim
Bir gece gizlice çal ne olur
Gönlümün kapısını
Araladım gönlümü sevdanın rüzgarlarına
Yüreğim alev alev yanacakmış yansın
Korkmuyorum aşkından ecelim olsan bile
Akşamlar kurşun misali vuracakmış, vursun
Ne olursa olsun
Ah gözlerim seni bulsun
Kıyametler kopsa da
Al bedenim senin olsun
Ne olursa olsun
Ah gözlerim seni bulsun
Kıyametler kopsa da
Al bedenim senin olsun
Akasya kokulu yarim
Pamuk tenli ellerin
Bir gece gizlice çal ne olur
Gönlümün kapısını
Akasya kokulu yarim
Toprak gözlü sevgilim
Bir gece gizlice çal ne olur
Gönlümün kapısını
Akasya kokulu yarim
Pamuk tenli ellerin
Bir gece gizlice çal ne olur
Gönlümün kapısını
Akasya kokulu yarim
Toprak gözlü sevgilim
Bir gece gizlice çal ne olur
Gönlümün kapısını