Nejat Çarkacı

Yok aman mutlu olsun Çalsın şarkımı oynasın avunsun Yanarsa gönül anlamazda kırar Kırsın, geçsin, alsın da bitsin Sevmenin çoğu zarar azı karar *** Aşk mı bana? Ben mi sana? Çok mu verdim canım sana? Fazla... *** Hadi git Geri dönme istersen Bana dert misin sen Bana aşk mı meşk mi yok. Yalana karnım tok Benden sana yok yok Bana aşkta meşkte çok.