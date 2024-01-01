Nejat Çarkacı

Gün gelir Zaman durur sessiz Öyle yanar ki İçin kalınca bensiz Bir ah eder gönül Aşka sebepsiz Yalan değil Yaşandı bunlar Kadersiz Adını yazan Kalem tükendi Sabrım başka bir Limanda demirli Bu ben değilim Eskisi gibi Aşkına sahip O serseri Sen beni boş ver Bir kıvılcım At kalbine koyver Yanar yanar be Yansın alev alev Ben aşka zararım Sen beni boş ver