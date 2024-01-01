Azı Karar Şarkı Sözleri
Nejat Çarkacı Azı Karar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nejat Çarkacı Azı Karar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Azı Karar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Gün gelir
Zaman durur sessiz
Öyle yanar ki
İçin kalınca bensiz
Bir ah eder gönül
Aşka sebepsiz
Yalan değil
Yaşandı bunlar
Kadersiz
Adını yazan
Kalem tükendi
Sabrım başka bir
Limanda demirli
Bu ben değilim
Eskisi gibi
Aşkına sahip
O serseri
Sen beni boş ver
Bir kıvılcım
At kalbine koyver
Yanar yanar be
Yansın alev alev
Ben aşka zararım
Sen beni boş ver
-
Yok aman mutlu olsun
Çalsın şarkımı oynasın avunsun
Yanarsa gönül anlamazda kırar
Kırsın, geçsin, alsın da bitsin
Sevmenin çoğu zarar azı karar
***
Aşk mı bana? Ben mi sana?
Çok mu verdim canım sana? Fazla...
***
Hadi git
Geri dönme istersen
Bana dert misin sen
Bana aşk mı meşk mi yok.
Yalana karnım tok
Benden sana yok yok
Bana aşkta meşkte çok.